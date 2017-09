Marbella regulariza la situación de 2.500 viviendas en los polígonos

La Junta de Gobierno Local celebrada ayer dio luz verde al desbloqueo de la tramitación de licencias para 2.500 viviendas y 142 solares ubicados en los polígonos de Marbella. De esta manera, según explicó la concejala de Urbanismo, Francisca Caracuel, se regulariza la situación de aquellas viviendas que en el Plan General de Ordenación Urbana de 2010 aparecían recogidas como urbanizadas "pero que no ocurría así en el del 1986" tras la anulación del anterior por parte del Tribunal Supremo.

De este modo, continuó, "cualquier propietario que quería solicitar una licencia para una ampliación o modificación en dichas viviendas se encontraba con que, al carecer de proyecto de urbanización en el planeamiento vigente, no aparecía como vivienda en suelo consolidado (urbanizado". Por ello, el equipo de gobierno ha reconocido el carácter de suelo urbano consolidado de 14 polígonos de actuación del Plan General del 86. Lo mismo sucede con los solares en los que no se podía construir y cuya situación también se revertirá. "Hay 2.500 viviendas que no podían pedir licencia de modificación o de ampliación y que, a partir de hoy, pueden hacerlo. Además, 142 viviendas con cabida en suelo vacante; es decir, solares donde se pueden edificar de nueva construcción 142 viviendas", señaló.

Ello ha sido posible, según la edil, tras el acuerdo adoptado "en base a un informe técnico donde se pone de manifiesto la consolidación de dicho suelo, que tiene todos los suministros y está urbanizado, y a la adaptación del artículo 45 de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) que posibilita la realización de este proceso en este suelo urbanizado". Así, apuntó que "son viviendas muy consolidadas" que tienen todas las obras de urbanización, como es el caso de las ubicadas en los polígonos como El Arquillo, urbanización Linda Vista Alta, Los Verdiales, Los Cipreses o Huerto del Café, entre otras. "Nuestro compromiso es continuar con este proceso para desbloquear la actual situación de parálisis", anunció.