Marbella unificará sus tres juzgados en un edificio embargado a Roca

Hace años que la ciudad de Marbella reclama la creación de un Palacio de Justicia que unifique todas sus sedes en unas condiciones dignas y ponga fin a los problemas estructurales a los que se enfrentan a diario los profesionales de la justicia. Bajo esta premisa, la Consejería de Justicia e Interior y el Ayuntamiento de Marbella han alcanzado un acuerdo para la cesión de un edificio donde se reubicarán los tres juzgados de Marbella. El inmueble, aún en construcción y situado junto al Hospital Costa del Sol, pertenecía al conocido como cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, quien ya se encuentra en régimen de semilibertad tras casi 12 años de prisión.

Según precisó la titular de Justicia e Interior de la Junta, Rosa Aguilar, su departamento suscribirá un protocolo general de actuación con el Consistorio una vez que el equipo de gobierno municipal marbellí haya completado los últimos trámites para la cesión del edificio en el que se reubicarán y unificarán los juzgados.

Tras la firma de ese protocolo, se continuará trabajando para adecuar el edificio a su nuevo uso como infraestructura judicial. "Es un momento de enorme satisfacción para esta consejería, porque supone una avance clave, imprescindible, para que una ciudad de la importancia de Marbella pueda contar, por fin, con las instalaciones judiciales que necesita", señaló Aguilar.

Hace unos meses, el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, calificó de "insostenible" la situación de los juzgados de Marbella e instó a la Junta de Andalucía a que dotara a la ciudad de un nuevo edificio ya que el actual se encuentra en condiciones "tercermundistas". "Una ciudad como Marbella, con el volumen de trabajo judicial que tiene, no puede seguir trabajando en estas condiciones y en estas sedes. Además de la imagen pésima y tercermundista que transmitimos hacia el turismo y los inversores, no se puede administrar justicia en esas condiciones", manifestó. La propia alcaldesa, Ángeles Muñoz, ya puso hace unos meses sobre la mesa la posibilidad de que este edificio, que sirve como indemnización para el Ayuntamiento de Marbella por la deuda que el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca mantiene con las arcas municipales, cifrada en más de 50 millones de euros y de los que hasta la fecha solo se habrían pagado diez, pudiera albergar la futura ciudad de la Justicia. La Junta de Andalucía ya anunció la imposibilidad de encontrar suelo en el municipio para la creación de un nuevo espacio, con lo que esta parece ser la solución para acabar con los problemas actuales de estructuras en una ciudad con un gran volumen de casos judicializados.