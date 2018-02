Mijas asegura la continuidad de los monitores mediante la subrogación

El debate sobre la gestión del deporte en Mijas parece no haber acabado aún. Ninguna de las dos cuestiones contempladas en el orden del día del pleno extraordinario celebrado ayer, la suspensión de la externalización del deporte mijeño y la municipalización de la prestación de dicho servicio, se sometieron a votación. El motivo es que, según el secretario municipal, la competencia en materia de contratación corresponde a la Junta de Gobierno Local y no al pleno. "Sería nulo de pleno derecho porque no somos el órgano competente para hacerlo", manifestó el alcalde, Juan Carlos Maldonado, quien al mismo tiempo aseguró que de abandonar el proceso en este momento la actual empresa tendría que dejar de prestar el servicio. No obstante, anunció que mañana jueves está convocada una mesa técnica para continuar explorando otras alternativas.

Por su parte, el concejal y portavoz de Ciudadanos, Andrés Ruiz, afirmó que tras la concesión el sistema seguirá siendo de gestión directa, lo que permite al Ayuntamiento mantener el control de la gestión del deporte. Asimismo, aseguró que "con la subrogación se garantizan los derechos de los trabajadores existentes". Entre ellos, se respetará la antiguedad de los empleados.

Los monitores deportivos, alrededor de un centenar, en cambio, temen desde recortes de salarios hasta traslados a otros municipios tras la adjudicación del servicio a otra empresa. Cabe recordar que la semana pasada trabajadores y usuarios del deporte en Mijas secundaron las dos jornadas de huelga convocadas por los sindicatos contra la licitación de este servicio por más de 16 millones de euros. Estos volvieron a mostrar ayer su rechazo a este proceso con una gran asistencia al pleno, en la que de nuevo se mostraron carteles en los que podían leerse 'Paralicemos la venta del deporte mijeño' o 'Privatizar el deporte no', entre otros.

Desde el Partido Popular señalaron que volverán a llevar al pleno ordinario de la próxima semana una moción "para instar nuevamente a la Junta de Gobierno a que suspenda el proceso de privatización del Deporte". Por otro lado, desde el equipo de gobierno recordaron que la gestión del deporte en el municipio se lleva realizando de manera directa desde la eliminación del Patronato de Deportes en el año 2014 por parte del anterior gobierno del Partido Popular. El sistema pasó entonces a realizarse mediante subvenciones a los clubes deportivos, presididos por cargos de confianza del anterior ejecutivo local, según recordaron. La falta de justificación de la totalidad de los ingresos por parte de los clubes fue lo que motivó al equipo de gobierno a retirarles las cuantías económicas. Situación que también se encuentra investigada por la Fiscalía.

Tras el informe municipal que alertaba de las presuntas irregularidades que se estaban llevando a cabo en esta gestión y la consecuente retirada de las subvenciones, el gobierno municipal tramitó un expediente de contratación de emergencia y de manera provisional hasta la adjudicación del servicio, para el que más de diez empresas han presentado sus ofertas.