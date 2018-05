Mijas licita las obras de la calle La Unión y Fuengirola le pide celeridad

Se trata de una obra financiada de forma conjunta entre los ayuntamientos de Mijas y Fuengirola ya que cada una de las aceras de la calle La Unión se encuentra en uno de los dos municipios, haciendo frontera entre ambos términos municipales. Pero pese a que los trabajos fueron presentados hace ya algo más de un mes las obras no han salido a licitación hasta este jueves, por lo que el Ayuntamiento de Fuengirola ha pedido a su vecino la "mayor celeridad" a la hora de terminar el proceso de adjudicación de las mismas.

Mientras Mijas achaca esta tardanza a que aún no se habían aprobado los presupuestos en Fuengirola, el edil de Infraestructuras de la localidad, José Sánchez, argumentó que ya existía una consignación para la calle La Unión e incluso que se remitió una serie de consideraciones a tener en cuenta en la obra aunque asegura que no sabe si estas se han tenido en cuenta. "Queremos transmitir tranquilidad a los vecinos, ya que se trata de una obra conjunta y muy necesaria que queremos que salga bien y que se haga en el menor plazo posible, que es lo que verdaderamente a nosotros nos preocupa; el bienestar de los fuengiroleños", indicó.

Por su parte, el edil responsable en el municipio de Mijas, José Carlos Martín, aseguró que el documento "no tiene validez administrativa para la licitación" y señaló que pese a la confrontación surgida entre ambos municipios "este equipo de gobierno no va a entrar en confrontación con ninguna institución pero sí tenemos que deender la nuestros trabajadores municipales pues las descalificaciones que hacen desde Fuengirola suponen una falta de respeto hacia ellos". "Entendemos que los vecinos no tienen la culpa que en Fuengirola no hayan sido capaces de sacar sus presupuestos con anterioridad a pesar de contar con la mayoría absoluta, por ello desde este gobierno útil lo que queremos es que las obras se lleven a buen puerto y tanto mijeños como fuengiroleños puedan ver mejorada su calidad de vida con estos trabajos", destacó.

En concreto, se van a remodelar por completo el tramo comprendido entre las calles Moreno Carbonero y San Javier, lo que supone una superficie de 3.238 metros cuadrados de. Asimismo, se van a cambiar todas las infraestructuras soterradas, que comprenden redes de suministro, incluyendo una doble red de saneamiento, la red de abastecimiento de agua potabe será emejorada para aumentar la presión en las viviendas. Del mismo modo, se van a eliminar las barreras arquitectónicas, ampliando además las aceras hasta una ancho mínimo de 1,5 metros y colocando 16 rampas a cota cero. Por último, en lo que respecta a la pavimentación cada municipio seguirá la línea estética de su término municipal. También se contempla una reordenación de los aparcamientos existentes en la zona y la plantación de otros 36 árboles.