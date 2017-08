OSP da marcha atrás y apoya la moción de censura con el PP en Marbella

Apenas diez días después de que los dos concejales de Opción Sampedreña anunciaran públicamente la decisión del Consejo Consultivo de renovar el actual pacto de gobierno con el PSOE e Izquierda Unida para los dos próximos años la situación política en la localidad marbellí ha vuelto a dar un giro de 180 grados. Tras los últimos enfrentamientos entre los ediles de Costa del Sol Sí Puede con el equipo de gobierno como consecuencia de la renovación del convenio de la zona azul, la ejecutiva del partido ha vuelto sobre sus pasos y apoyará definitivamente una moción de censura con el Partido Popular que acabará devolviéndole la alcaldía a la ex alcaldesa Ángeles Muñoz. "Hemos decidido cambiar, no podemos seguir trabajando con Costa del Sol Sí Puede de esta forma ni no nos puede condicionar de esta forma", expresó Manuel Osorio durante la rueda de prensa posterior a la decisión del Consejo Consultivo.

Según ambos ediles, este último enfrentamiento ha sido decisivo para este cambio de postura y parte de esta decisión se ve claramente en los resultados de la última votación, con 20 votos a favor de un cambio de gobierno con el PP, 3 a favor de pasar a la oposición, 2 abstenciones y solo 6 votos a favorde continuar con el tripartito frente a los 16 que se obtuvieron el pasado 1 de agosto. "Vamos a conseguir que este gobierno hasta el final de la legislatura sea estable", manifestó por su parte Rafel Piña, quien aseguró que ha sido una decisión "difícil" y destacó la labor realizada por sus socios de gobierno durante estos dos primeros años. "No hay nada que cuestionar al PSOE y a IU", señaló, tras lo que añadió que "hacía falta un cambio porque no podíamos seguir con el lastre de CSSP".

El nuevo acuerdo alcanzado contempla igualmente la creación de bolsas de empleo para la contratación de 120 empleados y la licitación de nueva maquinaria para la tenencia de alcaldía de San Pedro Alcántara, así como la aprobación definitiva del reglamento de distritos que permitan aprobar un presupuesto orgánico con el objetivo de darle una mayor autonomía a este núcleo urbano.

Está previsto que el próximo lunes ambos partidos presenten por registro de entrada en el Ayuntamiento la moción de censura, por lo que se espera que el nuevo gobierno entre en funcionamiento a principios del mes de septiembre.