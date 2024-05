El precio de la vivienda en Málaga sube otro escalón y duplica la media de Andalucía

El precio de la vivienda en Málaga parece lejos de frenarse. Su coste ha vuelto a repuntar en el mes de abril y duplica la media de Andalucía, según el informe mensual elaborado el portal inmobiliario pisos.com. Así, en el caso de la provincia, en un solo mes se encareció un 2,49% hasta los 3.130 euros el metro cuadrado, frente a los 1.761 euros que cuesta el metro cuadrado en la comunidad andaluza, tras haber subido un 1,84% en el último mes. Si se acota el dato solo a la capital, una casa cuesta 3.514 euros/m². En definitiva, la malagueña es la provincia más cara de la región y la cuarta a nivel nacional.

La evolución del último año refleja la magnitud del problema de la vivienda en Málaga, puesto que mientras que en el conjunto de Andalucía la subida acumulada en los últimos doce meses es del 13%, en la provincia malagueña se sitúa en el 19,5% y en el caso de la capital, roza el 22%. De hecho, según los datos publicados por el portal inmobiliario, solo cuatro capitales superaron la barrera del 20%: Madrid (26,30%), Huesca (22,55%), Málaga (21,77%) y Valencia (21,17%).

Jaén fue la capital más barata de España

De un mes a otro, Almería (2,63%) fue la cuarta provincia española que más subió. Por su parte, Jaén (-0,45%) fue la cuarta provincia española que más se ajustó. Interanualmente, todas subieron, arrojando Málaga (19,49%) el tercer puesto entre las provincias españolas que más crecieron.

El portal avisa de que "el encarecimiento está lejos de apaciguarse". En cuestión de precios, por provincias, la más cara fue Málaga (3.130 euros/m²), siendo la cuarta en el ranking nacional. Por su parte, Jaén (719 euros/m²) fue la segunda más asequible del país. En cuanto a las capitales, Málaga (2,74%) fue la cuarta que más subió del país, mientras que Cádiz (-0,17%) fue la capital española que menos se devaluó.

Frente al pasado año, todas las capitales andaluzas subieron, arrojando Málaga (21,77%) la tercera subida más intensa del país. En el apartado de precios, Jaén (1.132 euros/m²) marcó el precio más asequible de España, bastante alejada de Málaga (3.514 euros/m²), que fue la sexta más costosa del país.

A nivel nacional, la capital más cara para vivir fue Donostia-San Sebastián, con 6.606 euros por metro cuadrado. Por detrás se han situado Madrid (5.761 euros/m2) y Barcelona (4.761 euros/m2). De su lado, Jaén fue la más asequible, con un precio de 1.132 euros por metro cuadrado.

La vivienda de segunda mano

Según el informe mensual de precios de venta de pisos.com, la vivienda de segunda mano en Andalucía en abril de 2024 tuvo un precio medio de 1.761 euros por metro cuadrado. Esta cifra supuso un ascenso del 1,84% frente al pasado mes de marzo, el cuarto más llamativo del país. Interanualmente, se produjo una subida del 13%, la tercera más intensa de España.

En España, el precio de la vivienda de segunda mano repuntó en abril un 10,88% respecto al mismo mes de hace un año, hasta los 2.266 euros por metro cuadrado, lo que supone también un incremento del 1,55% respecto a marzo. Por comunidades, Andalucía se situó a la misma distancia de la autonomía más cara, Baleares (4.392 euros/m²), que, de la más barata, Extremadura (841 euros/m²).

"La oferta es cada vez más escasa"

"La oferta es cada vez más escasa, lo que complica todavía más que dejemos de ver repuntes en los precios”, según Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, convencido de que "la guerra hipotecaria iniciada por los bancos en previsión de una posible bajada de tipos después del verano está acelerando la compraventa". Para el experto, “volcar más pisos al mercado es lo único que podría mejorar la accesibilidad”. En este sentido, Font se hace eco del reciente cálculo del Banco de España, que estima que nuestro país acumulará un déficit de 600.000 viviendas nuevas en 2025. “Los que apuntan a que hay viviendas vacías, parecen olvidar, no solo que la mayoría de ellas acusa serios problemas de habitabilidad, sino que la población se concentra en zonas muy concretas, y no es precisamente en estas áreas donde se localiza el grueso de las propiedades susceptibles de compra", señala el responsable del portal inmobiliario. Por último, Font sostiene que “estamos a la cabeza de demanda insatisfecha, y ya no hablamos solo de aquellos que cuentan con un presupuesto limitado, sino de personas perfectamente solventes y con ahorro que no encuentran respuesta en el mercado actual".