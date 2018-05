El PSOE de Rincón exige transparencia en la política de contrataciones

De nuevo, las contrataciones en la Empresa Mixta de Medio Ambiente de Rincón de la Victoria (Emmsa) vuelve estar en cuestión. El grupo municipal socialista aseguró ayer que en las últimas semanas se ha procedido a contratar a 22 personas para la empresa encargada del servicio de limpieza, "y próximamente se procederá a la contratación de otras 40 personas por parte de la misma empresa"

"El PSOE no está en contra de que se hagan contrataciones, con lo que no estamos de acuerdo es en la forma de hacerlas, ya que no hay ni ha habido información a las ciudadanas y los ciudadanos de Rincón de la Victoria", denunció el secretario general del PSOE en Rincón de la Victoria, Antonio Sánchez. "Queremos ser el altavoz que informe a los miles de desempleados de este municipio la manera de hacer las contrataciones", añadió el también concejal del Ayuntamiento quien aboga también por la limpieza del municipio "pero también apostamos por la transparencia e igualdad de oportunidades para todos los vecinos, y ha quedado sobradamente demostrado que con el bipartito PP-PA no se cumple".

El edil responsable de Emmsa, José María Gómez Muñoz (PA) explicó que es la parte privada de la empresa la encargada de hacer la selección de personal.