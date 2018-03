El PSOE acusa al alcalde de Torrox de costear gastos innecesarios

El PSOE de Torrox, acusó ayer al alcalde, Óscar Medina (PP) de generar gastos al Ayuntamiento que no dan respuesta a las necesidades de los vecinos. El concejal, Manuel Villena argumentó que su formación no apoyo las modificaciones de créditos planteadas por el regidor en el Pleno porque "sigue gastando y generando facturas para las que no tienen presupuesto pero sigue sin hacer sus deberes para pagar a los proveedores con los que han contratado bienes o servicios en el último año".

Entre otras citó Villena, la apertura de "una ventana ficticia" en calle Calzada. "Esa ha sido la última ocurrencia de Medina y ha costado a las arcas municipales 4.926 euros. Cantidad a la que hay que sumar el trabajo de los operarios municipales que han dedicado varias de sus jornadas a labores de pintura", citó.