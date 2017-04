Recogen 7.000 firmas contra la corrida de toros que Vélez ha programado para junio

Las asociaciones antitaurinas de España, y concretamente las de Vélez-Málaga han empezado a moverse para tratar de impedir que se celebre el próximo sábado 10 de junio una corrida en la capital axárquica. Sería la primera que se organiza después de cinco años. Para ello se han organizado en una plataforma denominada "Rodea el Ruedo" integrada por colectivos animalistas, y ecologistas, ciudadanos y miembros de diferentes partidos políticos como Izquierda Unida o Podemos. De momento ya han recogido 7.00 firmas a través de dos plataformas de charge.org y a pie de calle entre los vecinos de Vélez-Málaga.

En cuanto nos enteramos de que habían organizado una corrido de toros en esta ciudad comenzamos a movilizarnos. No vemos bien que el Ayuntamiento que tiene un compromiso con los principios éticos, sociales medioambientales de no ocasionar sufrimiento animal. ¿Una corrida de toros qué es? No hay duda que un animal que va a sufrir", defendió Andrea Halley, una de las activistas miembro de la Asociación Defensa Animal (ADA) que precisamente se reunió con los concejales de Izquierda Unida para consensuar una moción sobre el respeto animal para que aprobase la Corporación a través del Pleno. En la última sesión, el portavoz Miguel Ángel Sánchez recordó al alcalde, Antonio Moreno Ferrer (PSOE) la obligatoriedad de cumplir con este mandato. Al respecto el regidor aclaró que el maltrato animal hacía referencia a las mascotas y a los animales en cautividad.

Halley anunció ayer que además de continuar recogiendo firmas "para la abolición de las corridas en Vélez - Málaga" están preparando una manifestación en la ciudad para tratar de frenar el festejo taurino programado para junio. También están vendiendo camisetas en las que se puede leer "Contra la tortura. Rodea el Ruedo". A juicio de los miembros de la plataforma el hecho de que se produzca este espectáculo en la capital axárquica podría conllevar "la reactivación del mundo del toro en la provincia". "Una sociedad que mira al siglo XXI, no puede permitirse recuperar tradiciones que cuentan con un creciente rechazo entre una población cada vez más sensibilizada con el respeto hacia los animales. Que además se destine dinero público a promocionar este tipo de festejos sangrientos, convierte al hecho en algo todavía más deplorable", reclaman desde charge.org donde han expresado su "más enérgica repulsa a toda expresión de crueldad contra los animales". También han pedido al gobierno local que "recapacite y en última instancia rectifiquen, demostrando así "su compromiso con los mejores valores de una tierra".