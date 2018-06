Scariolo, Del Bosque y Santana ya son Hijos Adoptivos de Marbella

Marbella ha hecho entrega del título de Hijo Adoptivo de la Ciudad a Sergio Scariolo, Vicente del Bosque y Manolo Santana, a los que ha querido rendir homenaje por su trayectoria profesional y su vinculación con la ciudad. "Esta distinción va más allá de sus méritos deportivos ya que representa además un reconocimiento a los valores y la calidad humana de los distinguidos", señaló la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz.

Los tres deportistas han recibido en el Teatro Municipal la insignia de la ciudad y han agradecido a Marbella sus respectivas distinciones. "Es un motivo más para reforzar mis sentimientos de vinculación con esta ciudad y seguir trabajando para la recuperación de Marbella", manifestó el seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo.

La ciudad recuerda la figura de David Delfín casi un año después de su muerte prematura

También tuvo palabras de agradecimiento el ex jugador del Real Madrid y seleccionador nacional de fútbol, que cuenta además con una estrella en el Bulevar de la Fama de Puerto Banús, Vicente del Bosque. "A partir de ahora tenemos una responsabilidad añadida, que es ejercer de marbellí, algo que ya llevo haciendo muchos años", expuso.

Por último, el tenista y campeón de Roland Garrós en 1961 y 1964 y número 1 del mundo en 1966 tras vencer en Wimbledon, Manuel Santana, reafirmó su pasión por Marbella ya que "como se vive aquí no voy a encontrar otro sitio". "Vamos que ya no me voy a ir de aquí, no sé cómo decirlo", bromeó.

Por otro lado, el Ayuntamiento reconoció con la Medalla de la Ciudad la labor de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Marbella, creada hace 32 años, y a la Librería Mata, que tras 80 años echó el cierre el pasado mes de noviembre. "Cerrar una librería hoy en día no es fácil pero hay un momento en el que la vida tiene que seguir su curso", señaló José Andrés Mata, hijo de Andrés Mata, fundador de la primera y única librería de Marbella durante tres décadas en el año 1937.

También se entregó la Medalla de la Ciudad al gurú del turismo de la Costa del Sol Rafael de la Fuente. Ha sido desde recepcionista a director de los hoteles de lujo Los Monteros y Don Carlos de Marbella, y director de la escuela de hostelería La Cónsula. "Hace 54 años llegamos a Marbella mi mujer y yo recién casados. Entonces ya era obvio que este lugar estaba destinado a convertirse en uno de los mejores destinos del mundo", declaró durante su intervención.

Por último, María González recogió la Medalla de la Ciudad que Marbella entregó ayer a título póstumo a su hijo, el diseñador de moda David Delfín. José Domínguez, su hermano, fue el encargado de dedicar unas emotivas palabras de agradecimiento. "Nunca olvidaremos este gesto que representa un gran orgullo para nosotros", confesó. Entre lágrimas, Domínguez, recordó no solo la trayectoria profesional de su hermano, Premio Nacional de Diseño de Moda en 2016, sino también su filosofía de vida. "Su filosofía era amar y trabajar. Todo lo que tocaba lo hacía arte. Pero su mayor virtud era su personalidad, el recuerdo que deja en todo aquel que compartió algún momento con él", señaló.

David Domínguez, más conocido como David Delfín falleció muy pronto, a los 46 años, tras una dura batalla contra el cáncer. El próximo 3 de junio se cumplirá un año de su marcha. "Las personas dejan de existir cuando se olvidan, pero a él no lo olvidaremos nunca", concluyó Domínguez.