Siguiendo los pasos de Darwin y Hawking

Cada vez son más los estudiantes de la provincia que destacan en las asignaturas de ciencias. Dos ejemplos son Sergio Yebes, mención de honor en la fase nacional de la Olimpiada de Física, y Javier de San Sebastián, primer puesto en la fase local de la Olimpiada de Química y cuarto puesto en la autonómica de Biología, ambos compañeros de segundo de Bachillerato en el IES Ramón y Cajal de Fuengirola. "Desde hace unos años tenía claro que quería estudiar Física, empecé a ver vídeos de divulgación por internet y a interesarme por este mundo hasta que el año pasado nuestra profesora nos habló por primera vez de las olimpiadas", comenta Yebes, quien hace tan solo unas semanas se clasificó entre los primeros puestos de la fase nacional de las Olimpiadas de Física que se celebró en Valladolid.

El examen se dividió en dos partes, una teórica de cuatro horas de duración y una parte práctica de tres horas. "Cuando terminé no estaba demasiado convencido de cómo me había salido, no me lo esperaba en absoluto. Ha sido un buen resultado y me siento muy orgulloso", asegura este estudiante, que siente verdadera vocación por la física desde muy temprana edad. "No sé por qué a mucha gente la Física le parece que es un rollo, pero la función que tiene de tratar explicar cómo funciona el mundo que nos rodea y de dar respuesta a los grandes misterios y preguntas que se han realizado los seres humanos a lo largo de la historia me parece realmente interesante", afirma. De ahí que no es de extrañar que su gran referente en la materia sea Stephen Hawking. "Siempre me ha encantado y este verano quiero leerme sus libros. Otro gran referente para mí es un físico español de las Islas Canarias, Javier Santaolalla, quien tiene un canal en Youtube que me ha servido de inspiración para adentrarme en este mundo", agrega Yebes, que el año que viene aspira a cursar el doble grado de Física y Matemáticas en la Universidad de Granada.

A Javier, en cambio, le apasiona todo lo que tenga que ver con la biología y la química. "Siempre he tenido mucha curiosidad por las distintas formas de vida, los ecosistemas, y en un principio solo tenía en mente la biología, pero me entró la curiosidad por la química porque es una asignatura completa y bellísima", comenta este alumno, que el pasado mes quedó en cuarta posición en la fase autonómica de las olimpiadas de Biología y al mismo tiempo obtuvo el primer puesto en la local de Química que le ha dado el pase a la fase nacional que se celebra en Salamanca el próximo 4 de mayo. "Quedar en un primer puesto para mí fue una sorpresa. Sabía que había sacado bastantes respuestas correctas, pero también dependía del nivel que tuvieran los otros competidores", indica.

Entre su lista de referentes destacan grandes nombres como Darwin y el origen de las especies; Gregor Mendel, la mente que dio lugar a al genética; o biólogos afamados del panorama español como Ramon y Cajal, el hombre que dibujó los secretos del cerebro o Severo Ochoa por sus descubrimientos de la síntesis del ADN. "Es emocionante tanta gente de la que se puede aprender. La genética es precisamente una de las ramas de la bioquímica que más me interesa", agrega San Sebastián. Otra de sus grandes pasiones es la música. Toca la flauta desde los siete años, colabora en varias orquestas y este verano participará en el festival Eurorchestries en Francia. El año que viene espera compaginar el grado en Bioquímica en la Universidad de Málaga con sus estudios de composición y flauta en el Conservatorio Superior de Música. Además, en un futuro le gustaría estudiar dirección de orquesta.