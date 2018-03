Torremolinos pagará casi un millón en condenas bajo el mandato del PP

La última sentencia se dio a conocer la semana pasada, en la que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Málaga condenaba al Consistorio al pago de 29.805 euros más 2.000 euros en costas por acoso laboral a una funcionaria por parte del ex regidor por presuntas discrepancias en torno a un precedimiento administrativo. En concreto, el juez llegó a señalar que "las dudas jurídicas que la secretaria general expuso sobre la venta de activos de la Sociedad Municipal para la gestión del agua en la que estaba interesado Fernández Montes, derivaron en un trato marginal y humillante que terminó en un castigo de 20 meses por el simple hecho de realizar su trabajo. Un aislamiento que privaba a la habilitada nacional de realizar su trabajo, denegando sus derechos, reduciendo sus medios materiales y recursos humanos". "Un proceso inquisitorial que terminó en maltrato y vejación profesional duradero y continuado a una habilitada nacional por parte del ex primer edil, y sus concejales de gobierno", continuaba en el escrito.

El Ayuntamiento de Torremolinos deberá pagar 763.257 euros en condenas por acoso laboral a trabajadores municipales bajo el mandato del ex alcalde, Pedro Fernández Montes. Cifra que ascendería a más de un millón de euros teniendo en cuenta que algunas de las sentencias señalan que las arcas municipales deberán abonar además los salarios de los que fueron privados los empleados públicos en los casos de suspensión de empleo y sueldo.

El PSOE pedirá al PP que se haga cargo de los pagos

El equipo de gobierno de Torremolinos llevará una moción al pleno de este jueves para exigir al Partido Popular que se haga cargo del pago de la última condena por más de 32.000 euros. "No solo nos encontramos ante casos flagrantes de acoso y derribo a trabajadores, a los que Fernández Montes no dejaba hacer su trabajo si con ello no podía seguir adelante con sus tropelías, sino que encima ahora nos vemos obligados a pagar sentencias por cantidades desorbitadas del dinero público de todos los ciudadanos y ciudadanas de Torremolinos", manifestó la primera teniente de alcalde, Maribel Tocón.