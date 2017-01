Trabajadores del CIO Mijas denuncian la presencia de 'okupas' en el edificio

"Sabíamos todos que tarde o temprano iba a pasar. Ahora además de la indignación por no cobrar nuestras nóminas venimos al trabajo con miedo". Los trabajadores del CIO Mijas, que acumulan ya un total de 29 nóminas sin cobrar, alertaron el pasado lunes de la presencia de okupas en el hotel, que lleva más de un año cerrado al público, al igual que el resto de las instalaciones. Según relata Juani García, representante de los trabajadores, fueron dos de los empleados públicos quienes, tras incorporarse de las vacaciones de Navidad, avisaron a la Policía Local al comprobar que una de las habitaciones estaba ocupada por un inquilino. "Cuando llegó la Policía estaba acostado y en la habitación había de todo: ropa, comida, e incluso decoración de Navidad y hasta un cuchillo", expresó. "Tenemos mucho miedo, nos estamos jugando la vida y hasta que no ocurra una desgracia no van a arreglar esto", agregó.

Según la Policía Local se trata de un hombre de nacionalidad rumana, quien no opuso resistencia alguna a abandonar el lugar. Al parecer, este indicó que una mujer fue la que le indicó que podía instalarse allí. "Eso quiere decir que ya han estado allí antes o que podrían estarlo y que además es fácil entrar. Hay muchas cosas de valor vendibles fácilmente", agregan. Al mismo tiempo, tras lo sucedido, según informaron desde el Ayuntamiento, la Policía Local ha iniciado una ronda de vigilancia permanente en las instalaciones del CIO.

Por su parte, el concejal de Costad del Sol Sí Puede (CSSP), Francisco Martínez, acusó tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Andalucía de la "dejadez" ante la situación que vive el CIO Mijas y anunció que solicitará en el próximo pleno una comisión de investigación para que PSOE y Ciudadanos "expliquen de una vez por todas qué está pasando con el CIO, qué responsabilidad tiene el PSOE de Mijas, toda vez que su portavoz, Fuensanta Lima, dijo en el pleno de noviembre que hasta que la Junta no se quedara con los terrenos, lo del CIO no se solucionaría". También exigirá que se asuma la responsabilidad "y dimitan o el alcalde los cese, así como una copia del atestado de la Policía Local y la comparecencia en el pleno del intendente de la Policía para que explique lo que ha sucedido", apuntó.