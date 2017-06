Urbanismo dice que el edificio del Museo de la Ciudad de Torremolinos no tiene proyecto

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Torremolinos denunció ayer que el anterior ejecutivo local puso en marcha las obras del que iba a ser el Museo de la Ciudad en el año 2009 sin un proyecto, que no fue presentado a la Junta de Andalucía hasta cinco años después y que un año más tarde fue denegado por la administración autonómica argumentando que "carecía de un discurso museístico sólido y de la suficiente coherencia como para poder describirse a sí mismo como museo de la ciudad", ya que "la calidad patrimonial de su colección es escasa". "El proyecto de museo solo se encontraba en la imaginación de Pedro Fernández Montes y sus concejales, entre los que se encontraba Margarita del Cid, que en uno más de sus antojos decidió construir un armatoste de cemento, de dudoso gusto arquitectónico, sin seguir los procedimientos adecuados, ya no solo a nivel administrativo sino lógicos", manifestó la concejala de Urbanismo, Maribel Tocón, quien agregó que "no tiene ninguna lógica que pretendiera hacer la casa por el tejado".

El coste del edificio asciende hasta el momento a cinco millones de euros de construcción y 433.482 euros de dirección de obra y proyecto de estudio de arquitectura, cifra a la que hay que añadirle otros 35.000 euros para la redacción del proyecto museístico en 2014. Sin embargo, la obra aún no está finalizada y los costes para terminar el edificio están cuantificados en cerca de 800.000 euros. "¿Cómo es posible despilfarrar más de 5,5 millones de euros en un edificio que no contaba con proyecto y en el que cinco años después tuvieron que pagar a una empresa externa para que lo elaborase?", incidió Tocón.

Por otro lado, cabe recordar que la Junta de Andalucía dio recientemente el visto bueno a destinar parte de este edificio, ubicado en la céntrica plaza Picasso de la localidad, a sede de la Administración de Justicia. El Partido Popular, por su parte, llevará al próximo pleno una moción para que no se negocie la cesión del edificio como sede judicial y se destine a un uso cultural, museístico y expositivo.