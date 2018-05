Velez pedirá a la Junta una reunión urgente para activar el tranvía

La firma del convenio de colaboración para la fase de explotación del tranvía entre el Ayuntamiento de Jaén y la Junta de Andalucía ha llevado al de Vélez-Málaga a impulsar medidas que aceleren la puesta en marcha de este mismo servicio en la capital axárquica. La junta del gobierno local celebrada ayer tomó la resolución de solicitar urgentemente una reunión con la Consejería de Fomento y Vivienda "para poder firmar un acuerdo, como ha ocurrido en los últimos días con el tranvía de Jaén, que nos lleve a volver a recuperar el tranvía para los ciudadanos de Vélez-Málaga", anunció el alcalde de la localidad axárquica, Antonio Moreno Ferrer (PSOE).

En noviembre de 2015, el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, anunció en su visita a la ciudad axárquica, que la Junta de Andalucía financiaría el 40% del déficit del tranvía para impulsar su reanundación. Sin embargo, han pasado dos años y medio, y el convenio no se materializado.

"Conociendo la noticia del acuerdo para la reanudación del tranvía de Jaén, hoy [por ayer] me siento más optimista porque pienso que la Junta está haciendo su trabajo y, viendo el acuerdo que se está negociando también para el tranvía de Vélez-Málaga, son muchas las posibilidades de que nuestro sistema tranviario vuelva a funcionar pronto y que los 40 millones de euros que costó vuelvan a tener el uso para el que fueron invertidos", añadió el concejal de Transportes, Marcelino Méndez-Trelles (PA) quien semanas atrás se mostró muy crítico por la pasividad de la negociaciones entre ambas administraciones, culpando a la Junta de Andalucía de no querer rectivar el servicio tranviario en la capital axárquica. Ambos responsables públicos aprovecharon el anuncio para culpar al Partido Popular de querer responsabilizar a los diferentes gobiernos locales de presuntas irregularidades en la gestión del tranvía. Para ello echaron mano de la resolución de la Sesión de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas que da la razón al Consistorio veleño y lo exime de cualquier penalización en la puesta en marcha del servicio al considerar que no hay daño o perjuicio alguno a las arcas municipales; "a pesar de la insistencia del Partido Popular para intentar demostrar lo contrario". El PP de Vélez, "ha quedado nuevamente en evidencia por perjudicar a los vecinos de Vélez-Málaga con la paralización del tranvía y por la mala gestión de su portavoz, Delgado Bonilla", aseguraron tanto el regidor veleño como el concejal de Transporte.

"Debemos reconocer el buen trabajo de los técnicos del Ayuntamiento que han informado al tribunal sobre todos y cada uno de los aspectos requeridos", señaló Moreno Ferrer, que añadió además que lo único que ha conseguido el PP todos estos años ha sido "privar a los ciudadanos de Vélez de poder tener un medio de transporte cómodo, rápido y puntual, además de ser medioambientalmente sostenible". El edil de Transporte, quien acusó al PP de "ser los responsables de la situación actual", finalizó su intervención haciendo un llamamiento a esta formación que "deberían tener la decencia de pedir disculpas a muchas personas de las que han pasado por este Ayuntamiento en los últimos años, a los que han acusado de tantas supuestas irregularidades en la gestión del tranvía, que hoy se demuestran falsas".