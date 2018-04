Vélez-Málaga desmiente que tenga un aviso de Hacienda para ser intervenido

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga desmintió ayer que exista una notificación de Hacienda para ser intervenido antes del 20 de abril así como que la capital axárquica encabece la lista de morosidad de los consistorios españoles. El concejal de Economía y Hacienda, Juan Carlos Márquez (PSOE) se remitió a los datos aportados por el Ministerio, en lo que según aseguró Vélez-Málaga ocupa el lugar 230 en cuanto a periodo medio de pago, no el octavo; "por lo que no se entiende por qué no se ha enviado la misma notificación a tantos otros ayuntamientos que encabezan la lista". Al respecto pidió al PP que apoyen el Presupuesto, ya que para corregir estos números se han consignado en el documento económico 3 millones de euros. Y con respecto a las obligaciones pendientes de pago, garantizó que "son 63 los municipios que superan a Vélez en obligaciones pendientes de pago, a liquidación de 2016; y estamos muy por detrás en la lista de ciudades tan importantes como Madrid, Barcelona o la propia Málaga capital".

En este sentido, Madrid aparece en los datos del Ministerio con 830 millones pendientes, Barcelona con más de 780 millones y Málaga con más de 127 millones; frente a los 23,7 millones de Vélez-Málaga. "Casos como el de Estepona, que el PP tanto pone de ejemplo en temas de IBI, y otros asuntos económicos, cuenta con más de 36 millones de euros en obligaciones pendientes de pago, superando con creces la deuda veleña", añadió el edil.

Marquez citó a Estepona y Rincón, cuya deuda es superior a la de Vélez-Málaga

En lo relativo a las facturas extrajudiciales, el concejal de Hacienda destacó que "nuestro municipio tiene a otros 52 pueblos por encima en la lista y, Ayuntamientos de la provincia como Estepona o Rincón de la Victoria, tienen más de 10 millones de euros de deuda frente a los 3,7 millones de Vélez".

"La notificación recibida por parte del Ministerio no anuncia ninguna intervención inmediata de las cuentas municipales", insistió Márquez al tiempo que recordó que disponen de una resolución del Ayuntamiento que recoge una serie de medidas para recortar el periodo de pago".