"A Vélez-Málaga le sienta muy mal un pacto de perdedores"

-usted dijo que no se presentaría a las municipales de 2019, sin embargo lo va a hacer, ¿Qué ha pasado para que cambie la decisión?

Fue una reflexión en voz alta en un medio de comunicación local donde dije que estaba pensando en retirarme al frente del PP de Vélez Málaga y por tanto, no encabezar la lista para las elecciones municipales de 2019. Pero dije también que tenía que consultar y valorar con mi familia y con mis compañeros de partido la decisión final. Le confieso que estaba al 50%. Han sido muchas llamadas de amigos, de gente cercana al partido y de muchos vecinos animándome a que continuara y asumiera nuevamente el reto de ser el candidato a la alcaldía. Tengo la misma ilusión y ganas que la primera vez. Creo sinceramente, que Vélez Málaga ahora más que nunca necesita un partido fuerte, unido y con un buen equipo para garantizar los retos del futuro y volver a generar ilusión y esperanza que se han perdido por culpa de este desgobierno municipal.

-¿Cómo valora la gestión del cuatripartito?

-A Vélez-Málaga, como podemos comprobar, le sienta muy mal los "pactos de perdedores". La historia se ha vuelto a repetir 7 años después de la moción de censura de 2008. El gobierno del PSOE, PA, Gipmtm con el apoyo de IU nació con un solo objetivo evitar a toda costa la continuidad del gobierno del PP ganador de las elecciones. Les unió el resentimiento y el rencor hacia mi partido y mi persona y para reforzar este escenario se les ha incorporado un concejal expulsado de Ciudadanos. Con estas "mimbres" no puede salir nada bueno. Vélez se ha convertido en un "reino de taifas", de intereses de partido por encima del interés general. Carecen de proyectos, de ideas y de un modelo de municipio, algo que se evidencia en el día a día de la gestión municipal. Es un gobierno que sólo le preocupa el marketing.

-Algún logro tendrá que haber.

-No hay nada que hayan ejecutado que no estaba previsto o planificado en materia de infraestructuras, obras, equipamientos culturales, sociales por del gobierno del PP. Es indiscutible que han conseguido nuevos fondos comunitarios que, por cierto, no son capaces de poner en marcha. Han cumplido el "plan de ajuste" que aprobamos nosotros en 2014 para equilibrar las cuentas municipales. Pero la realidad es que devuelven subvenciones por no ejecutar proyectos o paralizan iniciativas como el Lope de Vega o el Centro de Estancia Diurna porque eran del PP. Hay que agradecer que hayan continuado con algunos de nuestros proyectos como el nuevo vial de conexión con el hospital o la rehabilitación de la antigua estación.

-¿Cuál de los proyectos que usted dejó iniciados en el último mandato le duele más que no se haya seguido?

-Son muchos, pero sobre todo el Centro de Estancia Diurna para personas con alzhéimer que nosotros construimos para la asociación Afadax, el nuevo viario estructurante del Camino de Torrox con el enlace de Caleta de Vélez y por supuesto, la paralización de la rehabilitación y puesta en valor del Teatro Lope de Vega.

-¿Confía en su apertura o en la del mercado?

-De este desgobierno no se puede fiar nadie, y mucho menos cuando hablamos de proyectos u obras. Una cosa que los vecinos deben de saber es que no han puesto en marcha ni un solo proyecto que llevaban en su programa electoral; como por ejemplo el Observatorio de Subtropicales, el Centro de Interpretación del Sector Agroalimentario y podría seguir. Y no hablemos de las promesas que hicieron como la de que no iban a tener cargos de confianza o coche oficial con escolta, que iban a bajar el IBI, y la presión fiscal etc. Todo es una gran mentira.

-¿Y en que el tranvía vuelva a circular?

-Llevan anunciándolo casi tres años y el tranvía sigue en las cocheras y sin viso de su puesta en marcha. Siempre buscan un pretexto, una evasiva o simplemente le echan la culpa a otros de su incapacidad y falta de gestión, culpando al PP como responsable de todos los males del municipio.

-¿Por que está siendo un mandato tan judicializado?

-El actual gobierno tiene un gran déficit democrático, carente de transparencia y vulnera continuamente los derechos constitucionales de la oposición. No nos queda otro remedio que pedir auxilio judicial.