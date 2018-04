Vélez tiene diez días para llevar un plan de ajuste a Hacienda

El Ministerio de Hacienda ha dado al Ayuntamiento de Vélez-Málaga diez días para presentar un plan de ajusto que permita reducir el periodo medio de pago a los proveedores. Éste se sitúa actualmente en 157 días frente a los 30 que marca la Ley de Estabilidad. El Consistorio veleño está incluido entre las catorce entidades locales que la incumplieron el año pasado y que por tanto entran dentro de los que tienen mayor morosidad de España. Concretamente, está situado el octavo, por debajo de Chiclana de la Frontera y por encima de Alcorcón. De no corregir la situación, podrían acabar intervenidos en lo concerniente a la participación de los tributos del Estado.

"El Ayuntamiento de Vélez-Málaga no corre ningún peligro de que pueda ser intervenido. Somos un equipo de gobierno responsable y respondemos a las continuas exigencias de Montoro. Nuestra deuda es de las menores que han señalado en esa lista donde deberían haber incluido algunos más. Me hubiese gustado también que hubiesen señalado la deuda que tienen comunidades como la de Madrid gobernada por el PP. No sé cómo se contabilizan esas deudas, si es sólo financiera o también a proveedores. O igual como en Marbella donde, han negociado un techo de gasto diferente al que otros ayuntamientos socialistas tenemos", reprochó el alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, (PSOE) quien criticó los criterios que está utilizando el Gobierno de España para hacer este tipo de comunicaciones a los ayuntamientos señalados. También, enjuició la nueva Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local.

"Lo que debe de pensar primero el Gobierno de Rajoy es en la insuficiencia financiera de los ayuntamientos para hacer frente a los gastos", se quejó el regidor quien también fue muy crítico con la obligación prioritaria que tienen a la hora de hacer frente a la deuda con los bancos. "La de los proveedores es de cinco millones de euros. A los bancos le hemos pagado durante este último año aproximadamente 6 millones de euros y adelantaremos este trimestre la amortización de un crédito de 600.000 euros. Si hubiésemos tenido la posibilidad de en vez de pagar esa deuda financiera haberlo hecho a los proveedores estaríamos en una extraordinaria situación", expuso el alcalde quien añadió que "el periodo medio de pago se ha disparado por las facturas que dejó el PP en su etapa de gobierno, por las necesidades que este ayuntamiento tiene ya que hemos crecido y son más los servicios que hay que cubrir". "También porque los superávit no podemos dedicarlo a pago a proveedores", concluyó el regidor veleñoquien apuntó que Hacienda ya tiene el plan desde febrero.