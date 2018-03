El alcalde de Vélez garantiza la continuidad de la empresa municipal de la vivienda

El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer (PSOE), pidió ayer tranquilidad ante el inicio de la causa de disolución de la Empresa Municipal de Servicios, Vivienda, Infraestructura y Promoción (EMVIPSA) entre en proceso concursal. La filtración de un documento expedido desde la dirección de la sociedad dejó entre ver los problemas por los que atraviesa como consecuencia del desequilibrio patrimonial que arrastra desde 2016.

"No puedo negar que Emvipsa viene arrastrando desde hace muchos años una situación complicada y difícil, pero eso no significa que este equipo de gobierno no haya buscado soluciones para cada uno de estos problemas. Ante el principal que es el patrimonial el Pleno aprobó el inicio de aceptación de parcelas por parte de Emvipsa por valor de 4,3 millones de euros, expediente que se está tramitando y que tendrá su finalización en breve plazo. De esta forma conseguiremos que el equilibrio de la auditoría económica", explicó el regidor en relación a ese mismo documento en el que se recoge que la cesión de parcelas municipales a la empresa tendría que haberse realizado antes de que hubiese finalizado el pasado año. "Lo peor que podemos hacer los grupos políticos es echarnos la culpa de la situación de Emvipsa porque todos hemos tenido responsabilidad y tenemos en el Consejo de Administración. Todos somos responsables del as decisiones que se han ido tomando pero con determinadas manifestaciones hacemos un flaco favor a los trabajadores y a este servicio público", añadió Moreno Ferrer.