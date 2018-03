La apertura de la piscina cubierta de Rincón se retrasa hasta otoño

Los técnicos del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ya trabajan en un nuevo pliego de cláusulas administrativas particulares y en el de prescripciones técnicas para la gestión del Centro Deportivo y Piscina Municipal Christian Jongeneel. El segundo después de que el Tribunal Administrativo de Recursos anulase el procedimiento de adjudicación tras presentar un recurso la Asociación de Empresarios de Deportes de Andalucía (AEDA). Así, el nuevo pliego que se está redactando se hace ajustándose a la sentencia emitida por este organismo de la Junta de Andalucía

Este procedimiento supone inevitablemente un nuevo retraso en la apertura de la primera piscina cubierta de Rincón de la Victoria que en principio estaba prevista para esta primavera.

El alcalde, Francisco Salado (PP) quien no supo concretar la fecha de inauguración, estimó que podría estar en servicio para el próximo otoño. "Es difícil hacer una previsión porque podría surgir cualquier otra cosa extraordinaria. Los técnicos están copiando literalmente las exigencias del Tribunal pero eso no evita que otro participante recurra el pliego y vuelva a ganarlo o que en el transcurso de la adjudicación alguien se sienta perjudicado y también lo recurra. Yo espero que si no hay nada extraordinario entre septiembre y octubre podríamos estar abriendo la piscina", comentó el regidor quien indicó que además de adaptarlo a la sentencia, también se ha hecho a la nueva Ley de Contratos del Sector Público que entró en vigor a principios de marzo ya que "había matizaciones que tenían que ser incluidas".

Los plazos, según relató el regidor pasan por la convocatoria de un Pleno Extraordinario para la aprobación del pliego. "Con la nueva Ley, y puesto que prácticamente toda las empresas interesadas tienen ya la información a través del anterior proceso, vamos a ganar tiempo. La publicación es de 25 días naturales por lo que en mayo esperamos estar recibiendo propuestas", estimó Salado quien recordó que la empresa tiene tres meses para equipar el inmueble y llevar a cabo su apertura.

El Tribunal declaró hace unas semanas la nulidad dos cláusulas por incluir el plan de equipamiento deportivo y el estudio de viabilidad económica financiera.