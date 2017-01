La concesionaria del tranvía de Vélez, dispuesta a asumir los costes previos

La empresa concesionaria del servicio de transporte urbano en Vélez-Málaga, Alsa, está dispuesta a invertir los 5,5 millones que requiere el tranvía para que vuelva a circular por las avenidas de la capital axárquica. Representantes de esta sociedad se reunieron ayer con el concejal de Transportes, Marcelino Méndez-Trelles, para ir avanzando en las propuestas que se han ido conformando para volver a poner a funcionar este medio de transporte que en 2006 fue el primero en llegar a Andalucía.

Para ello se han de acometer reparaciones de infraestructuras deterioradas desde que el 4 de junio de 2012 el anterior equipo de gobierno del PP decidiese paralizarse como consecuencia del déficit económico que acarreaba. Estos trabajos han sido valorados por empresas especializadas en 1,5 millones de euros.

La otra parte de la fórmula planteada supone la adquisición de dos nuevos vehículos por parte de la concesionaria. Originalmente, se compraron tres unidades tranviarias que recorrían la primera fase que partía de Torre del Mar hasta el Parque Jurado Lorca. El tramo era de 4,7 kilómetros con 12 estaciones. La idea es aminorar los tiempos de paso en las paradas para que pasen cada 15 minutos y activar la segunda fase que va desde dicho parque hasta la futura estación de autobuses, en el centro. Este trazado es de 1,2 kilómetros y hasta ahora no está en servicio.

La oferta del Ayuntamiento es que asuman estos gastos previamente de forma que luego queden repercutidos en la tarifa técnica. El edil afirmó ayer que tras esta primera toma de contacto, la empresa no ve ningún obstáculo en hacer esta aportación económica. "Han manifestado su disposición a hacer lo que les Ayuntamientos les diga. El planteamiento de la empresa es simple: ellos son los concesionarios del servicio urbano de la ciudad, y es el Ayuntamiento quien debe decidir si quieren tranvía o sólo autobuses", explicó Méndez-Trelles quien comentó que la sociedad "no tiene ningún problema en acometer inversiones". El edil recordó que Alsa es adjudicataria de los transportes urbanas en muchas capitales de provincia de España y de otros países europeos. ·"Por tanto, no se trataría de una inversión excesiva que planteara problemas", añadió el concejal de Transportes.

Lo que puede ser más complicado es encajar el nuevo plan de funcionamiento del tranvía con cinco trenes en el contrato de explotación existente. Por ello, ambas partes van a realizar los estudios necesarios durante las dos próximas semanas con la intención de volver a reunirse a finales de este mes de enero. Mientras tanto esperan que la Junta de Andalucía también aporte el convenio para la financiación del déficit de explotación que supondrá el pago de un 40% por parte del gobierno andaluz.