El nuevo documento no contempla la llegada del tren de alta velocidad a Marbella

Entre las mejoras en infraestructuras en materia de comunicación que contempla el borrador del nuevo Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol presentado ayer en Ojén no se prevé la llegada del tren de alta velocidad a la ciudad de Marbella. Se trata de la única ciudad de más de 100.000 habitantes de toda España que sigue careciendo de conexión ferroviaria. La eterna asignatura pendiente. Sin embargo, el arquitecto y redactor del nuevo documento, Manuel González Fustegueras, considera que la costa no está preparada para una infraestrctura de estas característicasy aboga, no obstante, por la creación de un metro ligero que discurriría por la autovía A7 junto al resto del transporte público tras la liberación del peaje de la autopista. No obstante, se trata de una mera proposición ya que se trata de una competencia estatal.

En este sentido, Fustegueras definió la comarca como una "ciudad lineal" en la que la autovía "se tiene que convertir en un gran bulevar y una vía simbólica y para que circule el transporte público y las comunicaciones más tranquilas entre las urbanizaciones" y el tráfico de largo recorrido "pasarlo a la autovía AP7 mediante la liberalización de los tramos de peaje que falten", señaló Fustegueras.