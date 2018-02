La oposición de Nerja tumba el pliego del servicio de playas y hamacas

Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Nerja -PP, Ciudadanos y la edil no adscrita, Dolores Sánchez- han rechazado el pliego de condiciones para la adjudicación de los servicios de temporada de playas y hamacas para los próximos cuatro años. El tripartito integrado por PSOE, IU y EVA, plataforma afín a Podemos y Equo, que gobiernan en minoría, no consiguieron sacar adelante su propuesta en el Pleno extraordinario celebrado el pasado miércoles. Éstos se opusieron a las nuevas bases apostando por prorrogar las actuales en consonancia con la que piden los adjudicatarios.

Un hecho, que el tripartito ha lamentado a través de un comunicado en el que han defendido que lo han llevado a Pleno ", ya que en los 20 años de gobierno de los populares eran aprobados directamente por ellos, sin contar con la participación de la oposición y, lo que es más grave, sin haber realizado ningún estimación económica". Así, recordaron que los pliegos fueron elaborados por los técnicos, según los estudios realizados y la normativa, "por lo que no es condición sine qua non que los actuales adjudicatarios valoren al respecto, ya que no son los propietarios de dichas adjudicaciones que, una vez aprobado el pliego, podrían ser solicitadas por cualquier persona". Además advirtieron de que en el caso de los merenderos, la prórroga no puede ser efectiva, ya que era por un máximo de cuatro años. "Nos encontramos con una sentencia que declara nulo el pliego del PP de 2013, el nuevo pliego no se ha aprobado y no se puede prorrogar el anterior, la situación es crítica", lamentaron.