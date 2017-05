La oposición de Rincón saca músculo en pleno debate por la moción

El edil de Urbanismo, Antonio Sánchez (PSOE), al igual que los portavoces de Ahora Rincón, Antonio Moreno y el de IU, Pedro Fernández Ibar, salieron en defensa de lo público y reprocharon a la oposición que hace unos meses aprobasen la revocación de la licencia de uso de las pistas de padel. El concejal socialista explicó que el PGOU califica esos terrenos de públicos y no privados y sostuvo que existen informes en los que se afirma que la ubicación de esa zona deportiva no es adecuada, por lo que ofreció a los empresarios otros emplazamientos para instalarlas.

"Las arcas municipales no se pueden permitir ese gasto más lo que supondría realizar una actuación en dicha parcela para un parque público. Hay otros muchos espacios para ello en la zona que se podrían acondicionar para los vecinos sin que costase dinero", comentó el proponente quien recordó que el actual bipartito ha rechazado la construcción del parque periurbano de Torre de Benagalbón por falta de liquidez. El portavoz del PP argumentó que esta innovación del PGOU permitirá que sobre la parcela se puedan poner medidas correctoras - como un techado para insonorizarlas - para conciliar el descanso de los vecinos y no tener que cerrarlas para evitar el despido de los trabajadores.

El Pleno extraordinario de ayer evidenció los dos bloques en los que está divido políticamente el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. Si bien descompensados porque PSOE, Ahora Rincón e Izquierda Unida - estos no forman parte del equipo del gobierno desde que dimitieron en marzo - siguen siendo minoría; y a otro PP, Ciudadanos y PA que son los que presumiblemente podrían registrar el lunes una moción de censura. Entre ellos, Antonio Pérez que a principios de mandato se fue de al grupo no adscrito por discrepancias con sus compañeros de la formación naranja.

La regidora tilda de "machista" a Gómez Muñoz

La sombra de la moción de censura marcó la sesión plenaria de ayer. Fue un debate tenso el de cinco de los seis grupos de la Corporación. Ciudadanos no intervino como tampoco lo hizo el edil no adscrito. El mayor enfrentamiento lo protagonizaron la alcaldesa, Encarnación Anaya (PSOE) y el portavoz del PA, José María Gómez, cuando ella le afeó que reiteradamente le dijese que "estaba siendo manejada" por el líder de Ahora Rincón, Antonio Moreno. "Es un machista y un misógeno. No soy ninguna mujer sometida ni sumisa ni voluble, y se lo digo en honor a muchas mujeres que ocupamos puestos de responsabilidad".