Una plataforma reclama un ascensor en la estación de tren de La Nogalera

Ni Trinidad ni Ana pueden acceder en silla de ruedas a la estación de tren de La Nogalera, en Torremolinos, lo que les obliga a bajarse en la parada de La Colina y, una vez allí, desplazarse hasta el centro de la localidad. Es una situación que sufren a diario vecinos y visitantes del municipio, que desde hace años reivindica el inicio de las obras de accesibilidad de la estación anunciadas por el Ministerio de Fomento. "Es imposible acceder a ella si eres minusválido, tienes un carrito de bebé o incluso si vienes con maletas. Hay cuatro tramos de escalera y no hay manera de pasarlos", expresó Trinidad Rico, presidenta de la Asociación Síndrome Turner Andalucía. "Es completamente inaccesible, esta mañana me he montado en el tren y me he tenido que bajar en La Colina porque sé que no puedo llegar hasta aquí. Y aún así sé que para volver voy a tener problemas por el desnivel de la rampa con el andén", agregó.

Ante esta situación, tras años de esperas y promesas, una treintena de colectivos -entre asociaciones, partidos políticos y sindicatos- se han organizado en la plataforma 'Ascensor ¡ya!' con el único objetivo de reivindicar al Gobierno Central el inicio "inmediato" de las obras de accesibilidad de la estación de tren de La Nogalera. "El Gobierno, por medio de ministros, subdelegado, diputados e incluso concejales de la localidad, ha anunciado en varias ocasiones el inicio del proyecto y la existencia de partidas presupuestarias. Lo hizo en marzo de 2015 y lo volvió a hacer en la primavera de 2017", señalan en el manifiesto. Sin embargo, continúan, "no hay ni un euro destinado a la estación de La Nogalera en los Presupuestos Generales del Estado", por lo que alegan estar "hartos de engaños".

La plataforma 'Ascensor ¡ya!' la componen una treintena de colectivos, partidos y sindicatos

"Es una necesidad urgente que llevamos muchísimos años demandando y con lo que nos estamos encontrando es con una dilatación intencionada de todo el proceso", manifestó el portavoz del PSOE en Torremolinos, Antonio Ruiz. "La gente en Torremolinos está harta de tener esta estación inaccesible, sobre todo para personas en silla de ruedas, mayores y maletas", comentó el concejal de IU, David Tejeiro. "Es increíble que una ciudad turística como Torremolinos tenga unos accesos tercermundistas", señaló, por su parte, el edil de Costa del Sol Sí Puede, Rafael Herrero.

Por otro lado, recordaron que la línea de Cercanías que une Málaga capital con Fuengirola es "una de las más rentables de toda España" y ,concretamente la parada de La Nogalera, en el centro de Torremolinos, "es una de las más utilizadas, con más de 6.000 usuarios". "Es hora de decir basta a la discriminación a uno de los pueblos turísticos más importantes de España y basta a la discriminación de sus personas mayores o con movilidad reducida", indicaron. Por este motivo, han convocado una concentración protesta para el próximo sábado 10 de marzo a las 12:00 horas en la plaza de La Nogalera.