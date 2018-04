Los regantes de Nerja y Frigiliana rechazan el trasvase de agua a La Viñuela desde el río Chíllar

Comunidades de regantes de Nerja y Frigiliana y la Asociación de Empresarios de Nerja (AEN) rechazaron ayer el trasvase desde el río Chíllar hasta el pantano de La Viñuela, proyectado, según estos colectivos, para garantizar el abastecimiento a los cultivos subtropicales de la Axarquía. La asociación empresarial ha denunciado en un comunicado que la Junta pretende trasvasar hasta nueve hectómetros cúbicos anuales hasta este embalse, que constituye la principal fuente de abastecimiento de los subtropicales, principalmente mango y aguacate, que se cultivan en esta comarca. Los empresarios han manifestado que lo que inicialmente se planteó como una medida de emergencia para abastecer el consumo humano ante la situación de sequía, ha dejado entrever, tras las últimas lluvias, "que la verdadera intencionalidad es abastecer con agua de los acuíferos de Nerja las producciones de subtropicales de la Axarquía". Han recordado también que Nerja tiene asignado en el Plan Hidrológico de la Cuenca Mediterránea Andaluza 3,28 hectómetros cúbicos, de los que 2,99 deben proceder de recursos subterráneos del Chíllar. La AEN ha señalado que "la ausencia de un informe de impacto ambiental" que garantice que dicho trasvase no va a afectar al suministro para el consumo humano en Nerja y que no va a dañar a los ecosistemas y parajes locales, "ha hecho saltar las alarmas". "No podemos hipotecar nuestro presente y futuro permitiendo que nuestros recursos hídricos se esquilmen para el crecimiento de los subtropicales de la Axarquía", ha indicado la asociación, que no descarta movilizaciones ciudadanas. Los empresarios han asegurado que son solidarios con el agua, "pero con la que sobre, y que nadie pretenda dejar seca a Nerja para plantar más frutales de los que ya hay", añade.