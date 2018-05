La tintorera: un tiburón "inofensivo"

Comienza el buen tiempo y con él la imagen de las playas abarrotadas de bañistas, sobre todo los fines de semana. Sin embargo, una visita inesperada el pasado domingo a las playas de Fuengirola obligó a prohibir el baño durante más de cuatro horas por el avistamiento de un tiburón cerca de la orilla. Se trataba, según explicó ayer Juan Jesús Martín, biólogo y director del Aula del Mar-Museo Alborania, de una especie conocida como tiburón azul o más especialmente en Málaga como tintorera, una especie que habita generalmente mar adentro y que "ocasionalmente" se acerca a la costa. "Es habitual que todos los años se aviste algún tiburón de esta especie, incluso en invierno, solo que durante esos meses hay menos gente en la costa y es más difícil que se vea, pero no es nada extraño", explica. "Es natural que a lo largo del año lleguen a la orilla atraídos por un banco de peces", añade, en comparación con otras especies de tiburones que llegan a la orilla cuando están heridos.

No es el caso del ejemplar que los bañistas pudieron ver este domingo por las playas de Fuengirola. Se trataba de un tiburón sano y adulto de unos tres metros de largo. Además, asegura sobre este escualo que suelen ser animales "inofensivos" y que no se conocen casos de ataques o interacción con los bañistas. "Aunque evidentemente hay que mantener precaución para evitar accidentes no hay que crear ninguna alarma. La mala fama del tiburón realmente está magnificada por el cine, son depredadores de peces, aunque eso no quita que puedan verse amenazados", indicó. Se da la circunstancia que dentro de las más de veinte especies de tiburones que habitan en el mar de Alborán, la tintorera es, según este experto, el pez que más se pesca por la flota española y japonesa. "Precisamente que sigan viéndose puntualmente en la costa es buena señal, significa que sigue habiendo, lo preocupante sería cuando dejen de verse", comenta.

El ejemplar no volvió a verse por las playas del litoral en el día de ayer, por lo que se cree que ya haya retornado a su hábitat. La tintotera fue vista, supuestamente, por unos bañistas de la playa de Torreblanca, en Fuengirola, en la mañana del domingo, así como por una patrullera de la Guardia Civil. El Ayuntamiento colocó la bandera roja en todas las playas del municipio como precaución para prohibir el baño hasta que se diera con el animal, que finalmente no fue capturado.