Sin viales ni servicios en el 'paraíso'

No tienen aceras ni viales. El camino está lleno de baches y socavones. Carecen de iluminación y saneamiento. Y eso, en la que podrían ser la urbanización más antigua de Vélez-Málaga. Las primeras viviendas son de la década de los 70 y desde entonces los vecinos llevan esperando la reurbanización de este enclave paradisiaco de chalets en Lagos. En 2010, cansados de la situación, se constituyeron en asociación y decidieron iniciar la vía legal contra el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía que intervino al estar esta urbanización muy próxima al yacimiento fenicio de Las Chorreras.

"Son inumerables las deficiencias que tiene la urbanización, tanto las que se ven como las que no. Hay que hacer especial hincpié en la situación de los viales y del cableado eléctrico y de telecomunicaciones. El estado es antediluviano. No hay soterrado nada. La caseta de Endesa está fuera de normativa", comentó Juan Ramón Ibargüengoitia, uno de los propietarios en la zona.

"No tenemos saneamiento así que tenemos que tener cada vecino una fosa séptica, las conducciones de agua están puestas de aquella manera, los postes eléctricos son todavía de madera y no hay forma de que pueda tener una línea de internet porque no pueden ponerla", denunció este vecino quien también incluyó entre la lista de dejaciones el estado de la vegetación, las dificultades que entraña a los servicios de emergencia llegar a la urbanización, y la falta de seguridad que hay en la misma.

La situación ya está en el Supremo. Está pendiente de un último recurso tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el que desestimaron la apelación que presentó el Ayuntamiento contra la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo que declaraba la inactividad de la administración local en la ejecución del planeamiento de la Unidad de Ejecución Lagos-2. De no prosperar, el Ayuntamiento de Vélez Málaga deberá asumir los sobrecostes generados por su inacción en el desarrollo de la urbanización de Chorreras en Lagos lo que le puede costar al erario público más de un millón de euros.

Los tribunales hasta el momento han defendido que los propietarios solo deben asumir los costes que en su momento tenían que afrontar y que no hicieron por la inactividad del Ayuntamiento. Esto implica del coste total de la obra, que se podría acercar a los dos millones de euros, los vecinos solo abonarán unos 600.000 euros.

La asociación administrativa que agrupa casi a la mitad de los 60 propietarios de la zona pretende que los problemas de esta urbanización se puedan resolver cuanto antes, aunque son conscientes que aunque exista un fallo judicial el Gobierno municipal no ha consignado en el presupuesto ninguna partida para hacer frente a sus responsabilidades.

"Inicialmente demandamos a la Junta de Andalucía por tener abierto el expediente de Bien de Interés Cultural (BIC) durante 30 años cuando por Ley sólo podían haberlo mantenido dos. Ellos tendrían que haber definido la situación. También demandamos al Ayuntamiento de Vélez - Málaga porque en el Plan General de Ordenación Urbano (PGOU) del siglo pasado esta zona estaba recogida como urbanizable, y por tanto, tenían la obligación de desarrollarla en un periodo máximo de cuatro años", comentó Ibargüengoitia quien hizo referencia al PGOU de 1996 actualmente vigente.

"Entones no hicieron nada hicieron alegando que las actuaciones de la administración autonómica impedían llevarlas adelante, ahora les va a tocar pagar más de 1,2 millones de euros. Otra sentencia ejemplar como ocurrió con Ipanema", reseñó este vecino de esta urbanización ubicada junto a los restos arqueológicos de Chorreras.

"Y si inadmisible es que no hayan atendido las exigencias legales de una urbanización privada peor es que tengan descuidado este yacimiento con la de dinero público que se invirtió en él", lamentó este propietario quien hizo referencia al estado en el que se encuentran los eucaliptos del entorno. "Cada año caen unos cuantos consecuencia del estado en el que se encuentran. No sólo podrían dañar los restos, sino que peor aún, puede caernos en la cabeza a algún vecino o tener un accidente. El día que pase una tragedia, ya se lamentarán", concluyó.

Desde la asociación ya cuentan los días para que acabe el conflicto judicial cuya sentencia establece la urgencia de inicio de los trabajos que por fin les llevaría a vivir en una urbanización del siglo XXI.

Urbanización Las Chorreras en Lagos.