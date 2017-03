Amigos de lo ajeno y de Ronda

Control sobre la segunda mano

Afectados por los robos, además de intentar recuperar lo perdido, también han solicitado que se tomen medidas para tener un mayor control sobre el mercado de segunda mano para tratar evitar que se puedan seguir produciendo este tipo de robos o conseguir que los potenciales compradores no acudan al mismo si las garantías sobre el origen del producto no están claros. En este sentido, también han reclamado una mayor concienciación entre los posibles interesados a la hora de exigir la documentación de los productos en venta o la factura de compra. Precisamente, los propietarios del vivero Guadaldargen, fueron unos de los encargados de reclamar mayor control sobre el mercado de segunda mano, ya que, en su caso, el tipo de maquinaria no puede tener otra salida que no sea la reventa de los mismos. De hecho, hasta los alimentos robados a Cruz Roja tenían como destino el revenderlos.