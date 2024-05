Unicaja-FC Barcelona: La prueba del algodón (19:00)

Es una realidad que el Unicaja es uno de los equipos más competitivos de Europa y buena prueba de ello es la gran temporada que está realizando bajo las órdenes de Ibon Navarro, que se está ganando un buen hueco en la historia del club, y es que, a falta de dos jornadas, el cuadro de Los Guindos tiene todavía la posibilidad de arrebatarle la primera plaza de la temporada regular de la Liga Endesa si fallan los de Chus Mateo, pero, antes de esto, tienen que cumplir y sacar una victoria del duelo ante el FC Barcelona en el Palau Blaugrana.

Los culés cuentan con una ventaja sobre los andaluces, dado que cuentan con todos sus efectivos para este compromiso liguero, en el que querrán hacer una buena actuación, puesto que cayó derrotado de forma bastante contundente en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena y, además, fue eliminado este miércoles a solo un partido de la Final Four de la Euroliga en su propia casa.

Por su parte, Ibon Navarro no sabe todavía si podrá contar con Alberto Díaz, que ha vuelto a ser nombrado como segundo mejor defensor de la temporada de la Liga Endesa por detrás de Walter Tavares, que está dominando esta categoría con puño de hierro. Algo que dejó muy claro el técnico es que no va a hacerle jugar, salvo que tenga total seguridad de que está bien y no corre ningún riesgo de lesión por la cercanía de estos playoffs por el título de campeón de la Liga Endesa en un curso, en el que los malagueños llegan muy ilusionados a esta fase de la temporada por el buen bagaje del conjunto este curso.

El Unicaja llega a este duelo de dulce y es una buena prueba del algodón previa a los playoffs, puesto que han logrado vencer en 11 de sus últimos 12 partidos oficiales. Además, su única derrota fue en tierras canarias ante el Lenovo Tenerife al llegar dela Final Four de la Basketball Champions League y el cuadro de Txus Vidorreta materializó su revancha en casa.

Por su parte, el FC Barcelona solo ha ganado dos partidos de sus últimos cinco y es que, además, sus dos victorias fueron en la prórroga y sin dar su mejor imagen en estos compromisos de suma importancia y a las puertas de que comiencen las eliminatorias de su última posibilidad de título de esta temporada, en la que se ha visto completamente superado por el Real Madrid tanto en Europa como en competiciones nacionales y también por los malagueños en esta temporada regular.

Este partido en el Palau Blaugrana será dirigido por Juan Carlos García González, Carlos Cortés y Sergio Manuel, el trío que escoge la competición en el mejor partido de una jornada bastante importante para la clasificación final de la Liga Endesa. Con todo esto, el Unicaja debe vencer y esperar una derrota del cuadro de Chus Mateo en Valencia para ser líderes.