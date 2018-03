Bendodo califica de "escándalo" que Ronda no tenga una autovía

El presidente del Partido Popular de Málaga, Elías Bendodo, calificó ayer como un "escándalo" que no pase una autovía por Ronda, algo que el dirigente popular no achacó a las distancias, la ciudad del Tajo está a 100 kilómetros de la capital malagueña y a 45 kilómetros de Marbella, por lo que apuntó a "la falta de inversión de la Junta de Andalucía". Además, recordó que Ronda es el único municipio andaluz mayor de 30.000 habitantes por cuyo término municipal no pasa una autovía, aunque en el pasado se anunció un proyecto para conectar Sevilla con la Costa del Sol pasando por Ronda, aunque este vía nunca llegó a concluirse, a pesar de que los carteles anunciadores estuvieron durante varios años colocados a la salida de la capital andaluza.

Por otra parte, también apuntó a las malas condiciones en las que se encuentran las actuales carreteras y la falta de mantenimiento de las mismas, señalando que "que cinco de las diez carreteras más peligrosas de la provincia se encuentren en la Serranía de Ronda". Asimismo, Bendodo recordó que en noviembre de 2007 la Junta de Andalucía presentó un proyecto para la construcción de una autovía entre Ronda y San Pedro que conllevaba 350 millones de euros y que acortaba el trayecto entre ambos núcleos de cincuenta a 22 minutos.

"En 2013 ellos mismos descartaron el proyecto", lamentó Bendodo, que incidió en que la nula inversión en carreteras de Ronda se ha seguido reflejando en el Plan Pista, que contempla actuaciones en este ámbito desde 2016 a 2020 y donde no aparece la Serranía de Ronda.

"A Ronda no le va bien con el PSOE al frente de la Junta, pero tampoco en el Ayuntamiento", advirtió el dirigente popular, que considera que la alcaldesa, la socialista Teresa Valdenebro, "tiene ya bastantes problemas internos en su partido y judiciales como para ocuparse de la ciudad". La denuncia del líder popular coincidió con nuevos desprendimientos en la carretera Ronda-San Pedro de Alcántara por las lluvias, una tónica habitual cada vez que llueve con cierta intensidad, lo que hizo que nuevamente se disparasen las críticas en las redes sociales por la situación de las comunicaciones.

Mientras tanto, según los dirigentes de Podemos Málaga que se reunieron con el delegado de Fomento de la Junta de Andalucía en Málaga, Francisco Fernández España, la construcción de una autovía para la Serranía de Ronda "no está en la agenda", al tiempo que se les habría transmitido que lo único que se está estudiando es un plan para mejorar el firme de las carreteras existentes y con el mismo trazado. En este sentido, desde el Gobierno andaluz se anunció el asfaltado de un primer tramo de la carretera entre Málaga y Ardales, que forma parte del recorrido hasta Ronda, y que tiene un importante deterioroy con zonas oficialmente en mal estado.