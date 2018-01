"Coín ha sabido reinventarse a sí mismo tras la crisis económica"

-esta semana se ha celebrado Fitur, un evento de trascendencia para el turismo. ¿Cuáles son las principales líneas de exposición que llevó Coín a Madrid?

-Este año hemos presentado una estrategia basada en el turismo de naturaleza. El municipio ha sido incluido en la Gran Senda de Málaga, que cuenta con más de 650 kilómetros, y Coín ya está presente. Nuestra estrategia turística queremos enfocarla al reclamo turístico que supone la Gran Senda. El turismo de senderos es muy importante para nosotros, y tenemos 75 kilómetros de senderos homologados donde los visitantes se pueden mover con tranquilidad por nuestra tierra y nuestra campiña.

-Los números del turismo de interior en la provincia están en clara línea ascendente. ¿Coín va por ese camino también?

-Efectivamente, nosotros hemos notado un incremento importante del turismo nacional, algo que forma parte de la estrategia de Turismo Costa del Sol. Está claro que somos un destino excelente de sol y playa, pero también es cierto que nuestro turismo nacional debe tener el peso que corresponde. Además es muy importante para nosotros porque el turismo nacional busca mucho ese turismo de naturaleza y en familia, es por ello que vamos a ser destinatarios de la primera vía verde de Málaga, unos senderos que se cimentan sobre antiguas vías y trazados del tren.

-Además de la apuesta por lo natural que el municipio hace en relación al turismo, la restauración de edificios históricos como el Hospital de la Caridad y la iglesia de San Andrés dan empaque a la oferta.

-Así es. Además el complejo está en una zona en la que el turista va a poder entrar en cada uno de los establecimientos de la trama monumental de ese espacio hasta llegar a la iglesia de San Juan, que tiene uno de los retablos más bonitos de Andalucía; el cual mi tristemente fallecido compañero Antonio Garrido decía que el retablo que tiene la iglesia es único en la provincia y en Andalucía. Tenemos hitos culturales dignos de estudio.

-Coín también sigue la línea de otros tantos municipios de la provincia de dar más protagonismo al peatón en los centros, con la remodelación de la calle La Feria.

-Cierto. Nuestro casco histórico es muy bonito y singular pero estaba lleno de coches a todas horas. Muchas paredes estaban rozadas por los coches, algunos vehículos se metían encima de la acera, etc. Nos marcamos como prioridad remodelar el centro y hacerlo compatible con la circulación vial pero dando mayor protagonismo al peatón, y a la dinamización económica que ello conlleva.

-Sin embargo, parece que hay cierto escepticismo entre los comerciantes de la calle.

-No son todos, pero determinados comerciantes del centro afectados por esta remodelación son muy escépticos, y piensan que les va a perjudicar mucho más de lo que les puede beneficiar la nueva situación [en la que solo habrá vía de sentido único, ensanchando así la acera]. Muchas veces nos han manifestado su descontento pero estamos convencidos de que a medio y largo plazo la obra va a ser muy beneficiosa para ellos. Los efectos no se van a ver al día siguiente, eso es cierto, pero yo entiendo que una vía en la que el vehículo no es el protagonista, donde damos más espacio a las personas mayores, con movilidad reducida y las familias para el comercio es mucho mejor, porque pueden caminar con tranquilidad, pararse en los escaparates y comprar con mayor comodidad.

-Tras un año muy bueno como fue el 2017, ¿hasta qué punto ha mejorado la oferta gastronómica el mercado Sabor a Málaga?

-Un montón. Cuando empezamos a notar los efectos de la crisis económica hace unos años, a Coín le sentó fatal porque un 90% de la población vivía de la construcción y todo lo complementario a la misma: fontanero, carpintero, electricista, etc. Con la crisis muchas personas con determinada edad no sabían cómo replantearse su vida porque su formación no era muy potente. Es por ello que muchos volvieron al campo, ya que se dieron cuenta que se podía vivir de la agricultura. Supimos reinventarnos a nosotros mismos tras la crisis económica, y eso se engrandeció cuando la Diputación permitió que Coín contara con un mercado Sabor a Málaga, que tiene un éxito sin parangón. Desde entonces somos referentes en el punto de vista gastronómico y agroalimentario.

-Un sector, el agroalimentario, que se ha visto beneficiado por la reforma de los caminos rurales que se llevó a cabo el año pasado.

-Muchísimo. En Coín tenemos 128 kilómetros cuadrados, es por ello que es un sector muy importante para nosotros. Todos los años hacemos una importante inversión. Este año, como parte del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles que la Diputación nos da lo vamos a dedicar a la mejora de los caminos rurales, poniendo además 300.000 euros por parte del Ayuntamiento para ello.

-Dos semanas después de la reyerta, ¿ha recuperado ya la normalidad el municipio?

-Sí. Aquí en Coín no ha habido sensación de miedo, como apareció en algunos medios de comunicación. Todo el mundo sabe que la barriada es una zona en la que tenemos que poner especial atención, ya que allí viven personas en su mayoría humildes, y hay parte de la población que está en riesgo de exclusión social, y esta situación genera que pueda haber conatos de violencia. Nosotros desde el Área de Bienestar Social hacemos un seguimiento con el fin de que los niños estén escolarizados y que se acojan a los programas de empleo.

-¿La situación está controlada para que no se produzcan repuntes de violencia?

-Coín está muy tranquilo, sí que es cierto que en la barriada estamos teniendo problemas porque muchas personas, por un temor más o menos infundado, están abandonando estas casas y se están saliendo de allí porque temen por su vida. La familia en la que hubo dos fallecidos está amenazando a las familias con mayor o menor parentesco con la de los agresores. Por lo que están abandonando sus viviendas y están cayendo en poder de la familia de los fallecidos, y se está creando un clima que no me gusta, por eso lo he puesto en conocimiento de la Delegación del Gobierno andaluz [ya que son viviendas sociales]. He tenido familias con miedo pidiéndome realojarlas, pero Coín no tiene un parque de viviendas; no está en mi mano y al final es una situación de impotencia total. Espero que con la Junta enfoquemos esto lo antes posible.