Condena a Ronda por incumplir el convenio del Palacio del Rey Moro

También mostraron voluntad de no continuar mirando al pasado y poder recomponer la relación con el Consistorio rondeño, para lo que han solicitado un encuentro con sus responsables municipales. En este sentido, el delegado municipal de Obras y Urbanismo, Francisco Márquez, dijo que dicho encuentro tendrá lugar el martes, aunque no adelantó la posición de adoptarán.

Proyecto polémico en el edificio que atrajo la visita de Michelle Obama

El Palacio del Rey Moro, situado sobre las cornisas del Tajo de Ronda, ha sido el motivo de uno de los enfrentamientos más prolongados que se recuerda en la ciudad entre los promotores y el propio Ayuntamiento de Ronda. En el camino se han vertido multitud de acusaciones cruzadas y se han impuesto denuncias o abierto procedimientos sancionadores por considerar el Consistorio que la propiedad no estaba cumpliendo con su obligación de conservar este edificio protegido, aunque no cuenta con un reconocimiento como Bien de Interés Cultural (BIC), figura que solo tienen reconocida los jardines y la mina que desciende hasta el fondo del Tajo desde el interior del palacio. Durante algunos años fue la principal opción de que la ciudad contase con un hotel de 5 estrellas, que todavía no posee, aunque tras el paso de los años el enfrentamiento con el Consistorio se fue endureciendo hasta llegar a romperse totalmente las relaciones entre ambas partes. De momento, sigue abierto para el turismo que llega a la ciudad. Es el edificio que atrajo la visita de la ex primera dama de EEUU Michelle Obama.