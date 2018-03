El Hospital del Guadalhorce atiende a niños aunque no tiene pediatras

El Hospital del Guadalhorce no tiene pediatras ni cuenta con la especialidad en su cartera de servicios, pero todos los días atiende a un puñado de niños. Cerca de 20, según el Sindicato Médico. Unos ocho, según el centro sanitario. Acuden al hospital derivados por los centros de salud de la comarca o traídos por sus padres para que los asistan. Allí los ven médicos de familia de las Urgencias hospitalarias.

La realidad, de la que informó ayer el sindicato, vuelve a poner sobre la mesa una vieja realidad: la de que en los pueblos muchos niños son atendidos por médicos de familia, no por pediatras. El Hospital del Guadalhorce abrió hace casi un par de años. Y desde sus inicios se concibió sin la especialidad. Pero como es un dispositivo sanitario con Urgencias, al final atrae demanda asistencial pediátrica.

El sindicato aclara que los médicos están cualificados para atenderlos

El Sindicado Médico recuerda que el centro depende del Clínico, "que no tiene la especialidad". Pero mientras en la capital, ante cualquier Urgencia, los padres no acuden al hospital de Teatinos porque tienen el Materno; en el Guadalhorce, el de Cártama, es el dispositivo hospitalario más cercano. El Sindicato Médico sostiene que si -como ocurre de hecho- finalmente se atienden niños, se debe crear un circuito especial para la asistencia pediátrica y contratar especialistas. O de lo contrario, los centros de salud de la comarca no deben derivar a los pequeños al Hospital del Guadalhorce, sino directamente al Materno.

No obstante, el sindicato aclaró que los médicos de familia del centro hospitalario de Cártama que los asisten "están perfectamente capacitados para atender urgencias y emergencias". La organización sindical también denunció la falta de facultativos en Urgencias para los fines de semana. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) reforzó esos días los profesionales mientras hubo un pico de alta frecuentación, pero ya la plantilla ha vuelto a ser la habitual.