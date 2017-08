Malestar por un tuit de un concejal de Ronda sobre "montar barricadas y poner bombas a la policía"

Los sindicatos UPLB y CCOO de la Policía Local de Ronda han remitido un escrito al delegado municipal de Economía, Hacienda y Derechos Sociales del Ayuntamiento de Ronda, Alvaro Carreño (IU), en el que muestran su malestar por un tuit publicado en su perfil de esta red social y que consideran que "no podemos tolerar".

El tuit que ha generado la queja señalaba que "en las próximas elecciones vamos a rechazar participar por ley electoral injusta y vamos a montar barricadas y poner bombas a policía", escrito dentro de un debate sobre en la red sobre la situación política en Venezuela y en referencia a la actitud que considera que está teniendo la oposición venezolana en las calles.

A pesar de ellos, los sindicatos policiales indican que "desconocemos en qué contexto se ha realizado dicho comentario, en todo caso, consideramos que este tipo de mensajes no solo genera crispación y malestar entre miembros del colectivo de la Policía Local, sino que es contraproducente para quien lo pone de manifiesto y ejerce un cargo público, ya que, en cualquier caso, puede llevar a malentendidos".

Además, mostraron su "total repulsa" ante este tipo de mensajes y lamentaron que hayan partido por parte de un representante político del Ayuntamiento de Ronda.

Por su parte, tras la polémica surgida, el concejal ha asegurado que se trataba de un mensaje sacado de contexto y ha explicado que lo escribió en relación con la jornada electoral que tenía lugar en Venezuela y en la que aseguró que "hice una ironía sobre lo que estaba pasando el 30 de julio en Venezuela".

"Se celebraron unas elecciones a la asamblea constituyente -ha continuado- y durante una jornada electoral en Venezuela estaba habiendo atentados para impedir que se celebraran la elecciones con normalidad, atentados promovidos por la oposición". En este sentido, ha asegurado que "estaba realizando una denuncia sobre algunos medios de comunicación de España y miembros de partidos políticos de España", al considera que se estaban realizando mensajes "defendiendo esos atentados y alegrándose por ello".

Al respecto, ha insistido en reconocer su simpatía por Venezuela y su "indignación" por estos hechos y "entonces hice la comparación si eso pasara aquí". "Lo que hice fue describir lo que estaban haciendo ellos, no querer presentarse a las elecciones, montar atentados, hacerle daño a la gente para impedirle que vayan a votar, hacer atentados en los centros electorales para eliminarlos en los días previos", ha manifestado Carreño.

El concejal ha resumido su tuit explicando que "al final lo que yo decía era que, si yo hago esto aquí, no me presento a las elecciones, pongo bombas, pongo barricadas, qué me pasaría a mí".

En cuanto a la queja policial, Carreño ha mantenido que envió una comunicación interna pidiendo disculpas por la interpretación que se había dado al mensaje y por si se habían podido sentir ofendidos, al tiempo que "apelo a mi libertad de expresión para poder poner en las redes aquello que yo crea conveniente", al tiempo que niega que hiciese apología del terrorismo.

Además, ha añadido que explicó el contexto en el que se realizaron dichos comentarios. También ha asegurado desconocer las intenciones que tienen los representantes policiales con este escrito, por lo que asegura que ha convocado una reunión con los representantes sindicales para "explicares lo que ya les expliqué por escrito", por lo que considera que la intención de estos representantes sindicales era que este asunto transcendiera a la opinión pública y "posicionarse políticamente en contra de mi persona, en contra de mi acción política o en contra de la acción de un miembro del Gobierno municipal".

Por otro lado, ha manifestado que "lo que no voy a tolerar de ningún modo son algunos rumores que me han llegado de amenazas de la Policía, de algún policía que me haya amenazado diciendo voy a ir a por este o voy a ir a por el otro, no lo voy a tolerar de ningún modo".

"Soy un cargo público electo y no voy a tolerar que se atente contra mi libertad de expresión ni que se me amenace o se intente boicotear la acción de este equipo de gobierno porque yo tenga unas opiniones políticas que no compartan algunos policías". "Todos los medios de Ronda saben que yo no soy una persona violenta ni terrorista", ha concluido Carreño.