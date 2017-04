Protestas por la subida de varios impuestos en Cortes de la Frontera

Los vecinos de Cortes de la Frontera han mostrado mediante diferentes mensajes su rechazo a la subida de impuestos realizada desde el Consistorio, que afecta al recibo del agua, IBI y el impuesto a los vehículos de tracción mecánica, al consideran que el incremento aprobado desde el Ayuntamiento es desproporcionado. En este sentido, el alcalde del municipio, José Damián García, reconocía que la subida era mucho mayor de lo que hubiesen deseado, aunque al no encontrar vías de financiación alternativas se han acogido a los fondos de ordenación del Gobierno central, lo que supone tener que asumir ciertas condiciones, entre las que se encuentra este incremento de impuestos.

"No hemos tenido más remedio, no nos han dado otra posibilidad", afirmó el regidor, que aseguró que no habían encontrado ayuda por parte de la Diputación Provincial de Málaga y tampoco de la Junta de Andalucía, por lo que han optado por acogerse a la única línea que han encontrado disponible. En este sentido, García explicó que de este modo el Consistorio podrá pagar en 10 años los importes de las sentencias firmes que condenan al Ayuntamiento al pago de diferentes importes, al tiempo que obtendrán 3 años de carencia sobre los 4 millones de préstamos ICO que tiene concedidos, lo que está conllevando en estos momentos un desembolso anual de 250.000 euros.

Precisamente, estos tres años es el tiempo que todavía le queda al contrato para la venta del corcho para su finalización, tras lo que las arcas municipales volverán a poder disponer el principal ingreso. Además, los empleados municipales siguen teniendo importantes atrasos en el cobro de sus nóminas, hasta el punto de que se mantiene una deuda con la plantilla de unos 650.000 euros, y es que todavía no han cobrado el salario de septiembre. Por otra parte, gran parte de los edificios municipales se encuentran con el suministro eléctrico cortado, debido a que tampoco se están abonado las facturas de electricidad, al igual que tampoco están cobrando los proveedores municipales.

Una situación extrema que los responsables municipales esperan poder aliviar con las medidas adoptadas. En cuanto a las protestas, el regidor dijo comprender las mismas y que los vecinos estén molestos, aunque aseguró que se trataba de una decisión tomada por la unanimidad de los partidos en sesión plenaria y lamentó que sea la única vía posible. Por su parte, los vecinos, además de las quejas en las redes sociales, también convocaron una cacerolada para expresar su rechazo a la subida.