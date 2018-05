La alcaldesa rondeña pide al PSOE implantar una gestora en el municipio

La alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro, apoyada por un grupo de militantes socialistas, remitió el pasado viernes un escrito dirigido a las direcciones provincial, regional y nacional del PSOE solicitando la suspensión del proceso de primarias previsto para elegir candidata para las elecciones municipales, en el que tendría que medirse con la actual secretaria general, Isabel Aguilera, y la implantación de un gestora en la agrupación local socialista por la situación "absolutamente anormal" que consideran que se vive en la misma. De igual modo, también pide que se proceda a intervenir económicamente dicha agrupación, al expresar "dudas" sobre la gestión económica del pasado.

En el documento, al que tuvo acceso este periódico, se indica que "desde su constitución, la comisión ejecutiva local, ha adoptado una posición de clara confrontación con el Grupo Municipal Socialista", al tiempo que también se asegura que "la hostilidad hacia la acción del gobierno en el Ayuntamiento de Ronda se ha puesto de manifiesto en distintos medios de comunicación local".

Por otra parte, los firmantes del escrito insisten en que "no contentos con estas manifestaciones discrepantes, se ha dirigido y potenciado cualquier movimiento de contestación contra la políticas locales", por lo que creen que se conculcó el artículo 332.3 del reglamento socialista. De igual modo, consideran que la ejecutiva local "con la misma intencionalidad" acuerda adherirse al proceso de primarias, un hecho que consideran que no corresponde con su imparcialidad en este proceso en caso de que tuviese que celebrarse.

En el relato esgrimido también aseguran que la militancia socialista en los últimos cuatro meses se habría duplicado, señalando que "ni que decir tiene que la llegada masiva de militantes que amplia de forma notable el abanico de parentescos, se hace al margen de las normas". En otro de los apartados se hace referencia a las "serias dudas" sobre la gestión económica, asegurando que tras hacerse cargo del partido tras el caso Acinipo tuvieron que hacer frente a determinados pagos y mantienen que tras su salida de la dirección local el pasado noviembre se solicitó a la dirección provincial que se realizara una auditoria, aunque "no hubo respuesta".

En este sentido, añaden que "no deja de ser sospechoso que recién llegada la nueva secretaria general (Isabel Aguilera), remitiera un whatsapp en el que invitaba a todo aquel que quisiera, previa cita, a examinar las cuentas con los compañeros Ignacio García y Francisco Cañestro".

Además, en un escrito anterior, al que también tuvo acceso este periódico y que está dirigido igualmente a los máximos responsables del partido, se apunta directamente como responsable de la situación de "extrema gravedad" que creen que se está viviendo en la agrupación socialista rondeña al ex secretario general del PSOE de Ronda, ex edil y ex diputado provincial, Francisco Cañestro, del que recuerda que ya no es militante por estar investigado en el caso Acinipo por presunta corrupción urbanística. "Es actualmente el protagonista de todo lo que se mueve en la Agrupación Socialista de Ronda, donde se siente cómodo realizando labores propias de un miembro de la dirección local, y no está ni militando", afirman en una parte de este documento.

De igual modo, mantiene que la dirección actual "se ha conformado con el de atender la voluntad y dirección de una persona que no es militante del PSOE, llevando a la agrupación a la situación absolutamente anormal, y también con el fin de machacar la acción del Gobierno (PSOE, PA e IU).