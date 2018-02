La recuperación de la villa romana de Antequera empezará en verano

La circunvalación sigue pendiente de desbloquearse

El primer teniente de alcalde de Antequera, José Ramón Carmona, volvía a pedir a la Junta de Andalucía la finalización de la circunvalación de Antequera, una vez que ya se desbloquea definitivamente la actuación sobre la villa romana, asunto que se había alegado desde el Gobierno andaluz como motivo de la no conclusión de dicha infraestructura que se encuentra sin finalizar en dos tramos. "En el otro lado no se terminó porque la Junta de Andalucía no quiso", indicó Carmona, que desvinculó la no terminación de otro tramo inacabado próximo a la estación de ferrocarril de la intervención en el villa romana antequerana.