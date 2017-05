Sin excusas para faltar

Si dudan sobre si acudir el domingo por la mañana al Unicaja-Iberostar Tenerife, deben saber que Joan Plaza se enfadará si no lo hacen y que se perderán la ascensión al cielo del Carpena de la camiseta con el número 5 de Berni Rodríguez. Después de cuadrar agendas y momentos, llegará un instante especial. Por primera vez en sus 40 años de historia el Unicaja retirará un número. De facto ya lo estaba, nadie lo ha vestido tras su marcha, pero el eterno capitán verá colgado del techo del Palacio ante su gente su camiseta y su dorsal.

Desde que su marcha se confirmó y su retirada llegó, el Unicaja buscó un momento que en principio era el último partido de la temporada regular, ante el Betis. Pero no parecía pertinente asistir al mismo tiempo a una fiesta y a un velatorio si se consumaba el descenso sevillano. Allí es ahora Berni el director deportivo tras acabar su carrera en la capital andaluza. Desde que se marchó en 2012 quedaba una especie de reparación mutua. Se la ha ovacionado cada vez que vino a Málaga. Pero ahora, en los primeros siete minutos del descanso del partido, Berni recibirá el aplauso más esperado. 13 años en el primer equipo, unos cuantos más en la cantera, el capitán de los tres primeros títulos de la historia del club. En fin, lo que es una leyenda.

Está pendiente también la recuperación de las banderas con los títulos, a los que hay que añadir el de la Eurocup. Si el equipo avanza en los play off, es muy probable que en los siguientes partidos reaparezcan con la nueva adición.

Es un aliciente más para despertar a una afición a la que Joan Plaza ve algo perezosa. "Me preocupa que en Tenerife sólo quedan 200 entradas y va a haber lleno. Sería muy mala señal que no hubiera un lleno el domingo aquí. Todos queremos hacer un gran play off, no se entendería que los aficionados dejaran de venir por irse a la playa", dijo Plaza ayer, que puso en valor al equipo rival: "Respeto al Tenerife como al Madrid, Fenerbahce u Olympiacos, como un equipo de Final Four. Aquello va a ser un horno. Jugamos sólo cinco, pero la afición aprieta. Debemos ser maduros. No hay excusas para no venir, el equipo necesita un lleno. Quedaban 200 en Tenerife, aquí mucho más. Me preocupa muchísimo que no haya un lleno". Aún quedaban ayer más de 1.500 entradas disponibles. Demasiadas.