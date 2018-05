"Lo justo sería llegar al tercer partido"

Aunque no conviene olvidar cómo llega el Unicaja, la postemporada le ofrece un reto para reivindicarse. "Es un momento al que todos deseamos llegar y en el que todos partimos de cero, todos hemos de entender que la liga y la Euroliga ya han quedado atrás y que hay que dar lo mejor de nosotros mismos", comentó Joan Plaza desde Vitoria.

El catalán es consciente de la dificultad, aunque avisa del listón que puede alcanzar el cuadro verde. "Jugamos en una cancha muy difícil, ante un rival muy fuerte, pero que como se ha demostrado en otros años, nada es imposible y somos capaces de competir contra cualquier equipo de España y de Europa cuando estamos al cien por cien", señaló el entrenador cajista, que toma nota de las cuatro derrotas ante los vascos: "Los precedentes de años anteriores, sobre todo con jugadores que no estuvieron aquí les afecta poco. Creo que los grupos desgraciadamente son demasiado nuevos de año en año, pero sí debemos tener en cuenta los cuatro partidos de este año y la manera en que perdimos. Creo honestamente y con humildad que sería justo que lográsemos ganar uno de estos dos primeros partidos, ojalá fueran los dos. Llevar esta eliminatoria a un tercer partido sería más que justo, dados los méritos de unos y otros".

Llega mejor el Baskonia, que solo perdió dos encuentros en la segunda vuelta. Plaza confía en llegar con vida el tercero. "A todos nos gusta golpear en el primer partido, todos lo idealizamos, pero también nuestra experiencia del año pasado nos muestra que lo que has de hacer es llegar seguro, fuerte en la medida que puedas, y si pierdes el primer partido que sea con buenas sensaciones. Sabemos la importancia que tiene para nosotros el Carpena, la fuerza que provoca, y si mañana [ por hoy] ganamos sería muy bonito, pero irnos de aquí con la sensación de que somos capaces de competir cara a cara, de no bajar la mirada también nos ayudaría cara a ganar el segundo partido y quizás volver a Vitoria para un tercer partido", dijo el técnico, que desgranó las virtudes del rival: "Llegan bien, han cambiado algo los roles durante la temporada y juegan muy bien en Vitoria. No puedes centrarte en un sólo jugador porque es un equipo muy completo, pero también es cierto que en los cuatros partidos que hemos jugado en tres hemos tenido oportunidades de ganar. Las diferencias han sido muy cortas, se trata de que podamos dar nuestra mejor versión si queremos tener opciones de sacar aquí una victoria".