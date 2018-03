Argentina supera la 'Messidependencia'

Argentina superó la ausencia de Lionel Messi y venció en Manchester a Italia por 2-0 con tantos de Banega y Lanzini. Cristiano Ronaldo sí que jugó. Y marcó, en los minutos 92 y 95, los dos tantos de la remontada de Portugal ante Egipto. La sorpresa la protagonizó Francia, que sucumbió ante Colombia en Saint-Denis después de haber disfrutado de un 2-0 (Giroud y Lemar) a los 26 minutos. Obraron la remontada Muriel, Falcao y Quintero, éste con un tanto en el 85.

Argentina no echó de menos a Messi en su encuentro contra Italia. La estrella argentina, con molestias físicas, prefirió no forzar y su selección no lo echó de menos. El combinado sudamericano venció a Italia por 2-0. Los tantos, ambos en la segunda mitad, llegaron por medio de Banega, que culminó con un buen golpeo una jugada personal, y de Lanzini.

Brasil goleó 0-3 a Rusia en un amistoso jugado en Moscú de cara al Mundial, en el que a los sudamericanos les bastó una fase inspirada de sus estrellas para consumar la goleada. Miranda marcó el primero (53'), Coutinho aumentó la ventaja en el 62 de penalti y un ubicuo Paulinho cerró el marcador tres minutos después de cabeza.

La canarinha tuvo pocas ocasiones claras de gol pese a su dominio claro y cometió algunos errores en la salida de la pelota en el primer tiempo, no aprovechadas por un rival con tibia entidad. Los anfitriones del Mundial se mostraron sólidos atrás, pero sólo llegaron con peligro en el segundo tiempo.

Por su parte, Uruguay venció a la Repúbilica Checa (2-0). Luis Suárez y Edinson Cavani confirmaron su buen momento y lideraron la victoria de su selección en el encuentro enmarcado en la China Cup.

El ariete del Barcelona abrió el marcador de penalti, a los 9 minutos, y el atacante del PSG amplió el marcador a los 35 mediante una vistosa definición, de espaldas a la portería.