Damián Quintero se repone para ganar el bronce ante Sofuoglu

El español Damián Quintero, ganador de la medalla de bronce en el Abierto de Rotterdam al derrotar al turco Ali Sofuoglu por 5-0, aseguró que "había que pasar página" tras la derrota que le privó de luchar por el oro "y salir al tatami al cien por cien".

"Estoy satisfecho", señaló el malagueño, que ejecutó su mejor kata, Suparimpei, para conseguir la victoria. "Es un kata con el que generalmente siempre me encuentro muy a gusto; había que dar el cien por cien, como hago siempre, y al final lo he conseguido".

Quintero, que con el bronce logrado ayer suma su cuarta medalla consecutiva esta temporada, se quedó a las puertas de la final de Rotterdam al caer ayer ante el Venezolano Antonio Díaz por un ajustado 3-2, resuelto con una decisión arbitral que dejó "sorprendido" al malagueño.

"No quiero hacer de menos a Antonio Díaz, que es un gran competidor, pero me he visto mejor", sostuvo tras ese combate, que truncó su racha ganadora en Holanda, donde previamente había superado al eslovaco Peter Fabian (5-0), al representante de Hong Kong (China) Chris Cheng Tsz Man (5-0) y al turco Emre Vefa Goktas (3-2).

La victoria de ayer es la segunda que Quintero logra sobre Sofuoglu en menos de un mes, ya que a mediados de febrero le derrotó en las semifinales del Abierto de Dubai, donde después conquistó el título. Antes de este bronce el número uno del ránking mundial logró esta temporada también el bronce en el Abierto de París, la plata en la Serie A de Guadalajara y oro en el Abierto de Dubai.