Davidovich cae ante Auger-Aliassime en Alicante

El título de Wimbledon junior del julio pasado aún le sigue abriendo puertas a Alejandro Davidovich, que consiguió una invitación para participar en el ATP Challenger de Alicante que lleva el nombre de Juan Carlos Ferrero. No duró mucho la participación del malagueño en el torneo, una vez perdió en la primera ronda del cuadro final ante Félix Auger-Aliassime por un doble 7-5.

Ambos jóvenes dejaron un atractivo choque sobre la arcilla valenciana, pero el integrante de la Next Gen de la ATP exhibió más temple en los momentos decisivos. El canadiense, de físico portentoso, se mostró certero en una primera manga nivelada. Davidovich dispuso de cinco breaks para romperle el saque a su rival, pero no aprovechó ninguno. Auger-Aliassime dispuso de uno y se adjudicó el set.

No desconectó el tenista malagueño, que pronto trató de reaccionar. De hasta seis breaks volvió a disponer en el primer juego del segundo set, pero no completó ninguno de ellos. Le pesó al de Calaflores, que competía al nivel del canadiense, pero no finalizaba los puntos, lo que no le permitía despegar. Pasó casi igual en la segunda manga, Auger-Aliassime necesitó varias oportunidades para cerrar, pero lo hizo en una de ellas.