Denuncian insultos machistas en un partido en Alhaurín

Los Manantiales fue protagonista el pasado domingo por un suceso deleznable. Ocurrió en el encuentro que disputaban el Alhaurín de la Torre y Fuengirola-Los Boliches, correspondiente a la decimocuarta jornada de la Segunda Andaluza Juvenil.

Al descanso el conjunto local decidió expulsar a un grupo de aficionados. La causa se asienta sobre los reiterados insultos machistas a una de las asistentes del colegiado principal, Roberto Ocaña. El trío arbitral denunció los hechos y la entidad casera tomó la decisión de erradicar tal conducta en su estadio, incluyendo Ocaña todo lo acontecido en el acta del choque. No afectó esto al transcurso del partido, que terminó en condiciones normales.

Era la propia protagonista, Eva Alcaide, que ejerce tales funciones desde principio de 2017, la que utilizó su cuenta de Twitter para condenar lo sucedido en la localidad malagueña. "No es normal ni justo que yo vaya a hacer lo que me gusta y lo que me apasiona y tenga que escuchar comentarios de todo tipo hasta en mi oficio", escribía la joven.

"Me he sentido totalmente acosada y he estado incómoda en un campo de fútbol, donde se supone que voy a divertirme tanto yo como los jugadores, padres y espectadores", añadía para profundizar en los hechos: "Había un grupo de niñatos en la grada, que no han tenido otra cosa que hacer que estar los 45 minutos del primer tiempo diciéndome cosas, soltando joyitas bastante fuertes que ha llegado un momento en el que me he sentido acosada".