Duro hueso para el Rincón Fertilidad

La suerte le fue esquiva al Rincón Fertilidad en un nuevo sorteo de la Challenge Cup. Las chicas de Diego Carrasco se enfrentarán al MKS Perla Lublin en los cuartos de final del torneo continental. Un conjunto polaco que es uno de los equipos de más nivel de la competición, que aún no sabe lo que es perder en esta edición.

La ida será en Polonia el fin de semana del 3 y 4 de marzo y la vuelta en Málaga el 10 y 11 de marzo. Si el Rincón supera la eliminatoria, como ya hizo anteriormente ante Metalurg y Zalgiris, su oponente en semifinales saldría del ganador del Ardesen GSK (Turquía) y el Kristianstad Handball Klubb (Suecia).

El camino del Lublin en esta Challenge Cup es de sobresaliente. Invicto tras dos eliminatorias, las diferencias en el marcador en cada uno de sus encuentros causa asombro en los rivales. En las anteriores rondas ha barrido en el cómputo global a sus dos rivales, el ZRK Kumanovo macedonio (95-31) y el 1Maio/Ada CBJ luso (73-24).

Un equipo el polaco que nació a principios de los 90 y que en sus años de historia ostenta 18 títulos ligueros en su país, a los que añade 10 entorchados de la Copa de Polonia. En Europa su camino también guarda hitos destacables. El ahora rival del Rincón Fertilidad alcanzó en dos ocasiones los cuartos de final de la EHF Champions League, adjudicándose una Copa EHF en la campaña 2000/2001. No corren tiempos tan boyantes para el Lublin, pero el nivel sigue estando muy alto.

La sensación en el seno del equipo malagueño es que el plantel polaco y la Lokomotiva de Zagreb partían como los dos conjuntos a evitar. No obstante, la intención es que la pista dicte sentencia. "Llegados a este punto de la competición, ya no quedan rivales asequibles o fáciles, pero sí es cierto que nos ha tocado un rival muy duro, con experiencia europea y que ha arrasado en las dos eliminatorias anteriores. Además, parece que el viaje no será nada sencillo, toca estudiar el modo de poder desplazarnos con las mayores comodidades para las jugadoras. Jugar primero en Polonia tiene su lectura positiva, como se pudo ver el pasado sábado, nuestra afición nos puede dar alas para resolver o intentar levantar el resultado que traigamos de la ida. Que nadie dude que nos vaciaremos y daremos todo por estar en semifinales", analizó Diego Carrasco del enfrentamiento.

Solucionado el asunto deportivo, el Rincón Fertilidad trabaja desde ya resolviendo el logístico, no menos importante. La presidenta Pepa Moreno negocia con varias empresas de la provincia para conseguir aportaciones que sufraguen los gastos que supone jugar una nueva eliminatoria europea. Las primeras cuentas internas dicen que la suma asciende a 12.000 euros, cantidad que debe ser recaudada de forma íntegra ya que la Challenge Cup no estaba dentro del presupuesto inicial del club para la temporada.

Desde la entidad se estudia el modo de transport más económico para desplazarse a Polonia. Por ahora, la idea es tomar un avión desde Málaga con destino a Varsovia o Cracovia, aún por determinar. Y de esas ciudades viajar en autobús hasta Lublin -de Varsovia hay 170 kilómetros y de Cracovia 320-, ya que los vuelos directos ascienden a una cuantía destacable.

La vuelta, en Málaga el segundo fin de semana de marzo, se disputará en Carranque. En las dos anteriores eliminatorias se jugó como local en Cártama, pero el Rincón tenía un acuerdo con la Junta de Andalucía para hacerlo en el pabellón capitalino en caso de acceder a los cuartos de final de la Challenge Cup.