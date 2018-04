Empieza la carrera a Glasgow

El Open de España de Primavera ya está aquí. Las piscinas del Centro Acuático de Málaga acogen desde hoy y hasta el próximo miércoles a nada menos que 613 nadadores de 164 clubes entre los que forman 26 malagueños con la pelea por alcanzar las mínimas que den acceso al Europeo de Glasgow (Escocia) como objetivo principal. Tras dos años siendo Cádiz la sede, la competición vuelve a la Costa del Sol. Y en la jornada inaugural, primeros platos fuertes con la aparición de Mireia Belmonte en los 200 mariposa, donde también estará la costasoleña Carmen Balbuena, regresada recientemente a casa para competir bajo el paraguas del CDN Inacua, así como en los 800 libres.

La campeona olímpica debuta a las 10:37 con la previa de los mencionados 200 metros mariposa, igual que Balbuena y otra grande como Érika Villaécija, pero la piscina de Inacua se abre a las 9:30 con la disputa de los 50 braza femenino y posteriormente los 50 metros mariposa masculino, en los que aparecen ya los primeros representantes de la provincia, Cristobal Angulo (CN Mijas) y Alejandro Trujillo (CN Marbella).

En este Open de España hay un nuevo formato de competición con eliminatorias matinales, semifinales y finales, además de los relevos júnior y las pruebas contrarreloj de fondo (800 y 1.500 libre). Se disputan así más pruebas con criterios más exigentes para acceder a esas finales donde se podrían ver las mínimas para el Europeo de natación que se disputará del 3 al 12 de agosto. Así, de pasar Carmen Balbuena la previa matinal en los 200 mariposa, seguiría con las semifinales a las 17:35 y no disputaría la final hasta mañana por la tarde (18:12).

Otra costasoleña en busca de medallas o una buena marca personal es Paula Ruiz. Complicada la mínima del Europeo (8:31.49), la fondista del CN Mairena estará junto a Mireia Belmonte, Águeda Cons o la también malagueña María de Valdés (Liceo) en los 800 libres a partir de las 18:37. También participan hoy Ana Perea (Fuengirola Swimming), Reyés Milán y Araceli Ruiz (Mijas) en los 100 libres (9:41); Pablo Benítez (Mijas), Ricardo Rosales y Pablo Cordero (Fuengirola) en 400 libre (9:57); Laura Torrecilla (Inacua) y Carlota Rodríguez (Fuengirola) en 200 espalda (11:08); e Íñigo Marina (Inacua) en los 200 braza (11:28).

Con estos no estaría aún la carta completa de representación costasoleña. Una de las imágenes más esperadas del Open de Primavera que se disputa en el Centro Acuático de Málaga es la reaparición Duane da Rocha. La mijeña vuelve a la competición tras un año post Río 2016 sabático, lo que pone en relieve cómo será su estado de forma 12 meses después de que publicara aquella carta en la que comunicaba su necesidad de parar para recuperarse no tanto en el plano físico como en el psicológico. "Me he recuperado y me he vuelto a sentir yo misma y la natación es parte de mí. Simplemente con volver a competir como yo soy ya será un triunfo, sea el resultado que sea. Quiero sentir que puedo competir", decía esperanzada sobre su vuelta para Málaga Hoy.