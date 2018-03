Francis Tomé reclama igualdad arbitral

El partido entre el CB Marbella y el ICOM Udea Algeciras no estuvo exento de tensión durante los 40 minutos de partido. Dos equipos luchando por estar en la parte alta de la tabla con un marcador igualadísimo, con un pabellón completamente abarrotado disfrutando del juego de dos aspirantes a todo.

Tras el encuentro, el entrenador local atendió a los medios de comunicación y no se mostró satisfecho con la actuación arbitral mostrando su disconformidad con el criterio a la hora de penalizar a uno y otro equipo. "Vamos a dejar claro que ICOM Udea es un equipo soberbio, con un grandísimo entrenador y no le vamos a quitar méritos, pero vamos a ser honestos. No voy a decir que el marcador ha sido este por las decisiones arbitrales, pero ha habido una falta a Ricardo Guillén clarísima en un triple, una falta en ataque de Murray a Juanpe que no han sancionado, una técnica al banquillo en un partido igualadísimo… Estos detalles decantan el partido en el último cuarto".

Tomé insistió en todo momento que "Algeciras es un gran equipo, que se ha merecido la victoria, pero hay que ser honestos" insistió el técnico a la vez que aclaró que "los árbitros deben pitar las faltas cuando las hay, y si no las hay pues no las pitan. Hemos estado muchos minutos sin faltas en el marcador, pero cuando han tenido que castigarnos lo han hecho. Aún así, no hay que quitarle méritos a Algeciras".