Fuerzas equilibradas en el Argüelles

Vuelve el fútbol sala al Fernando Argüelles. El UMA Antequera recibe hoy (17:00) al Bisontes Castellón en un envite bastante equilibrado. Con los dos equipo en play off, el que se imponga rescatará tres puntos trascendentales de cara al futuro de la Liga. Y para los de Moli, además, será frenar la racha negativa de dos derrotas seguidas con la que se acabó 2017.

La tabla clasificatoria en Segunda División separa en un solo punto a los dos protagonistas del duelo en el parqué antequerano. En la inauguración del torneo, los de Manuel Collado vencieron 6-4 y cuentan con un average favorable; factor muy a tener en cuenta en este segundo tramo por la igualdad existente entre los equipos que habitan la zona puntera de la clasificación.

"En la primera vuelta nos ganaron en su pista y ya tenemos ganas de volver. Las vacaciones no han sido lo más festivas si me refiero a los resultados finales de los últimos tres partidos. Todos los jugadores vienen con ilusión y deseosos de borrar la historia de esos encuentros, pero mentalizados en corregir los errores que cometimos y estamos trabajando en ello", señalaba en la previa un Moli que espera que se corrijan defectos importantes en el UMA para volver a la buena senda: "En los dos últimos partidos perdimos y no metimos un gol 80 minutos de juego. Eso es preocupante de cara a portería; hemos tenido oportunidades y las hemos errado, hemos tirado desde los 10 metros y hemos fallado, no ha querido entrar la pelota y hay que olvidarlo".