García: "Este equipo no tiene techo"

Dejó grandes minutos en ambos lados de la pista y le valió para recoger un MVP, que supo amargo en el momento. "Orgullosas porque nos hemos dejado la vida. Solo tenemos un sabor agridulce porque acariciamos la final. Jugamos contra un todopoderoso Bera Bera, que es experto en este tipo de partidos. A lo mejor no supimos mantener la sangre fría en los momentos determinantes, aún así hicimos un grandísimo trabajo. No creo que se nos pueda echar nada en cara", comentó Paula García, que cree que el desgaste físico del Rincón pudo ser clave: "Creo que el cansancio lo acusamos un poco, es normal en una competición donde no hay tiempo de descanso. Todo cuenta y todo suma y desgraciadamente a nosotros nos tocó tener esta vez menos tiempo de recuperación y es una pena. Bera Bera hizo un gran partido, nosotras ya valoraremos en la semana el papel que hemos hecho".

Sí queda el ejemplo de que las malagueñas pueden competirle a cualquier rival. "Lo hemos demostrado, ya le ganamos a Bera Bera allí. A Guardés le ganamos el viernes y a Rocasa le pusimos contra las cuerdas. Este equipo no tiene techo y espero que esto nos sirva para ser más regulares en liga", apuntó la pivote: "Europa está muy complicado, no nos podemos dejar más puntos".