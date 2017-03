Golpe de la FIFA a Messi y Argentina

La FIFA asestó ayer un duro golpe a la selección argentina al aplicar una sanción de oficio a Lionel Messi, que se perderá cuatro partidos claves de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Rusia 2018. El capitán argentino fue sancionado horas antes del encuentro en La Paz ante Bolivia debido a los insultos que propinó al asistente brasileño Marcelo Vangasse en el encuentro del jueves ante Chile en Buenos Aires, que acabó con victoria 1-0 para el equipo albiceleste.

Messi se perderá, además del duelo ante Bolivia, los siguientes encuentros ante Uruguay, Venezuela y Perú. El 10 sólo podrá regresar así en la última jornada de la clasificación contra Ecuador en Quito el 10 de octubre. Además, deberá pagar unos 10.000 euros de multa. Argentina pierde de esta manera a su jugador emblema en un tramo de máxima tensión en la apretada eliminatoria sudamericana.

Antes de la jornada de ayer, la albiceleste era tercera con 22 puntos, pero la tabla está muy apretada en los puestos que van del segundo al séptimo. Colombia (21), Ecuador (20), Chile (20) y Paraguay (18) siguen de cerca al equipo dirigido por Edgardo Bauza, que además está lejos de convencer con su nivel de juego. Sólo los cuatro primeros se clasifican directamente, mientras que el quinto deberá jugar una repesca con el campeón de la zona oceánica.

El jefe provisional del fútbol argentino, Armando Pérez, anunció no obstante que apelará la decisión de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA)

"Me parece demasiado cuatro partidos. Me parece que es estar demasiado sensible. Tendrían que haber pensado o razonado de otra forma, o haberlo contemplado de otra forma. Vamos a apelar la medida", declaró Pérez al canal deportivo TyC Sports. "Ya vemos la sensibilidad que hay con la Argentina", subrayó el dirigente, que pidió ser "lo más coherente posible". Pérez, titular de la comisión normalizadora nombrada por la FIFA para regularizar la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), concluirá hoy su gestión y dejará el cargo a Claudio Chiqui Tapia.

Según medios argentinos, el juez del encuentro ante Chile, el brasileño Sandro Ricci, no reflejó los insultos en el acta del partido. Pese a ello, la FIFA decidió actuar de oficio ante las imágenes de televisión. "Se considera culpable al futbolista Lionel Messi de haber violado el art. 57 del CDF (código de disciplina de la FIFA) al pronunciar palabras injuriosas contra un árbitro asistente", explicó el ente rector en un comunicado.

"En consecuencia se suspende al jugador Lionel Messi por cuatro partidos oficiales y se le impone una multa de 10.000 CHF", agregó el organismo en su nota.

De acuerdo a la FIFA, la decisión "refleja la jurisprudencia constante que la Comisión Disciplinaria ha venido aplicando con anterioridad en casos análogos".

Messi "está golpeado y triste, como estamos todos acá" por la sanción de la FIFA, reveló el secretario de selecciones nacionales, Jorge Miadosqui. "Le cortaron las piernas no sólo a Messi sino a toda la selección argentina", advirtió Miadosqui recordando la frase de Maradona cuando fue suspendido por doping en el Mundial de EEUU de 1994.